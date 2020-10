26 ott 2020 15:00

VOI NON MI FATE ENTRARE? E IO SCASSO TUTTO – FOLLIA AL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE REGINA MARGHERITA DI TORINO DOVE UN PREGIUDICATO 47ENNE HA SEMINATO IL PANICO: L’UOMO PRETENDEVA DI ENTRARE PER FAR VISITA AL NIPOTE IN TERAPIA INTENSIVA MA, DOPO IL RIFIUTO, HA AGGREDITO LA VIGILANZA, HA ROTTO DEI PALETTI E SI SCAGLIATO CONTRO I CARABINIERI…