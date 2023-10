VOI LO SAPETE COME SI SCEGLIE UN BOIA NEGLI STATI UNITI? – OGGI IN AMERICA L'IDENTITA’ DI CHI MATERIALMENTE ESEGUE LE PENE DI MORTE È ANONIMA, PER EVITARE VENDETTE DA PARTE DEI “CARI” DEI DETENUTI GIUSTIZIATI – PER MOLTI ANNI, DIVERSI STATI SI SONO AFFIDATI A ELETTRICISTI PROFESSIONISTI – LA PRIMA SEDIA ELETTRICA FU TESTATA SU UN CAVALLO – CURIOSITA’ E ANEDDOTI INTORNO A BECCHINI, BOIA E DEFUNTI, DAL SAGGIO “POLVERE ALLA POLVERE”

Scadenza. Il 27 febbraio 2017 lo Stato dell'Arkansas ha annunciato di aver anticipato l'esecuzione di otto detenuti. Sarebbero stati tutti giustiziati in soli undici giorni. Niente di simile era mai successo nella storia recente degli Stati Uniti. Motivo: le scorte di midazolam, uno dei tre farmaci previsti per l'iniezione letale, si avvicinavano alla data di scadenza. Per estensione, scadeva anche la data per quegli otto uomini.

Clinton. Anno 1992, Bill Clinton, in quel momento governatore dell'Arkansas, è impegnato nella campagna elettorale, ma torna a casa in fretta e furia per assistere all'esecuzione di Ricky Ray Rector. Rector era fuori di testa, aveva messo da parte il dessert dell'ultimo pasto (torta di noci pecan), per mangiarlo dopo l'esecuzione. Clinton gli aveva negato la grazia perché, apparendo implacabile, avrebbe guadagnato voti.

Boia 1. Negli Stati Uniti, oggi, l'identità del boia è anonima.

Boia 2. Ogni Stato degli Usa in cui vige la pena di morte ha il proprio modo per nominare un boia: prima della moratoria, alcuni non facevano nemmeno parte del personale della prigione, ma lavoravano come “elettricisti” autonomi che venivano chiamati allo scopo di azionare l'interruttore. Nello Stato di New York, i boia si conoscevano per nome: uno ha ricevuto minacce di morte, un altro ha messo una bomba in casa.

Modo per guadagnare un sacco di soldi: spostare da uno Stato all'altro, prendere un assegno per ogni giustiziato. Altri lavoravano anonimamente: partenze solo di notte e con la targa cambiata in modo da non essere identificato o localizzato.

lettura del mandato di morte sul patibolo al capitano henry wirz, comandante di fort sumter, washington dc, da parte di alexander gardner, novembre 1865

Boia 3. Un tempo, per evitare contatti con i boia, li si riforniva di lunghi cucchiai di legno con i quali potevano scegliere la merce al mercato senza toccarla.

Cavallo. Costruita la prima sedia elettrica, se ne testò il voltaggio giustiziando un cavallo.

Conduttori. Cattivi conduttori di elettricità, come si capì dallo studio dei giustiziati: la testa, la pelle. Ottimo conduttore: il sudore.

Imbalsamatore. L'imbalsamatore di Porto Rico che ha spinto all'eccesso la tecnica, mettendo i corpi in posa come statue per le loro veglie funebri: il pugile morto che sta in piedi nell'angolo di un ring, il gangster che stringe ancora in mano mazzette di centoni nonostante il concorso che lo ha ucciso ecc. (Kirkpatrick, 2014)

Aretha. Il corpo imbalsamato di Aretha Franklin, i tacchi scintillanti sollevati su un cuscino bianco, in fondo a una barra d'oro brillante.

Successo. Nel Regno Unito, in un anno normale, vengono imbalsamati tra il 50% e il 55% dei cadaveri.

i media osservano il tavolo per le iniezioni mentre i funzionari della prigione di stato di san quentin fanno un tour dell'impianto di iniezione letale appena completato.

Aspetto. Quando moriamo abbiamo un aspetto splendido. Tutta la tensione del viso si allenta, le rughe scompaiono, gli anni di preoccupazione e dolore svaniscono in pochi istanti. Appariamo sereni. Il nostro viso prende un colore uniforme.

Edifici. Nel 1995 Camilo José Vergara, un fotografo cileno che avrebbe scattato foto degli stessi edifici di Detroit anno dopo anno per seguire la loro lenta rovina, aveva suggerito che la città veniva celebrata lasciando dodici isolati del centro a disintegrarsi, un monumento a ciò che accade se lasciamo che le cose muoiano e marciscano, se consentiamo ad altra vita di prendere il sopravvento. L'idea era stata accolta freddamente dalle persone che ancora vivevano lì: era una città viva che aveva bisogno di aiuto, non un museo dedicato alla morte.

una fotografia del dipartimento di correzione della california, scattata nel 1996, mostra l'ingresso della camera di esecuzione e il tavolo per l'iniezione letale nel carcere californiano di san quent condanna a morte - esecuzione - stati uniti 1940: Un medico controlla il battito cardiaco di un criminale mentre è seduto sulla sedia elettrica jack sullivan viene visto sorridere e fumare un sigaro pochi istanti prima di esalare l'ultimo respiro nella camera a gas della prigione di stato il 17 maggio 1936 a florence, arizona. la sedia elettrica e?? ancora utilizzata in alabama,florida, south carolina,kentucky e tennessee una folla attende sotto una piattaforma dove tre uomini stanno accanto a un uomo incappucciato con un cappio al collo, condannato all'impiccagione. carrolltan, missouri. 1896 impressione d'artista dell'esecuzione con sedia elettrica, preparata dopo gli esperimenti sulla praticabilita?? dell'elettrocuzione come metodo di esecuzione. esecuzione di un soldato dell'8?? fanteria a prescott, nel territorio dell'arizona, nel 1877. l'esecuzione di william carr. 17 dicembre 1897, a liberty, missouri. in questa foto del 18 settembre 2009, il direttore del penitenziario di stato della louisiana, burl cain, parla della barella utilizzata per le iniezioni letali.