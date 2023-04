8 apr 2023 17:50

E VOI LO SAPEVATE CHE I COLEOTTERI BEVONO DAL CULO? – QUESTI INSETTI SPESSO VIVONO IN AMBIENTI IN CUI L’ACQUA SCARSEGGIA E SI SONO DOVUTI “INGEGNARE”. DAL LORO FONDOSCHIENA ASPIRANO L’ARIA RIUSCENDO AD ASSORBIRNE IL CONTENUTO LIQUIDO CHE RIESCE AD IDRATARLI - I COLEOTTERI NON HANNO BISOGNO DI BERE DALLA LORO BOCCA RIUSCENDO A FARLO DAL CULO, E PER QUESTO LA LORO CACCA È SECCHISSIMA - VIDEO!