E VOI LO SAPEVATE CHE JAMIE LEE CURTIS AVEVA "INVENTATO" INSTAGRAM? – L’ATTRICE, NEL 2010, SI ERA COMPRATA UN IPHONE E SCATTAVA UN MUCCHIO FOTO. IMMAGINANDO CHE MOLTE ALTRE PERSONE STESSERO FACENDO LO STESSO HA APERTO UN SITO (ANCORA ATTIVO, SI CHIAMA “IPHONEYS”) IN CUI, COME SI FA OGGI SU INSTAGRAM, CHI VOLEVA POTEVA PUBBLICARE GLI SCATTI - IL SITO DELL'ATTRICE PERÒ È STATO ABBANDONATO QUANDO INSTAGRAM È STATO ACQUISTATO DA FACEBOOK E HA FATTO IL BOTTO...

Luca Scarselli per www.movieplayer.it

Jamie Lee Curtis UNA POLTRONA PER DUE

Jamie Lee Curtis ha affermato in più di un'occasione di aver inventato Instagram: l'attrice, che questa volta non è entrata nei dettagli, lo ha fatto nuovamente presente durante una recente apparizione al Jimmy Kimmel Live. Per quanto possa sembrare incredibile, c'è molta più validità nelle sue dichiarazioni di quanto si possa immaginare.

Secondo quanto riportato da Buzzfeed, la Lee Curtis avrebbe dato vita ad un sito Blogspot nell'estate del 2010 chiamato iPhoneys. La star ha rivelato che, dopo aver comprato il suo primo iPhone, ha iniziato a scattare molte foto e ha pensato che lo stessero facendo anche le altre persone, così ha creato il sito come luogo in cui pubblicare le immagini.

jamie lee curtis perfect 3

Il sito è ancora attivo e funzionante, quindi chiunque può verificare che, effettivamente, precede il lancio di Instagram anche se solo di pochi mesi. L'attrice ha affermato che una volta lanciato Instagram, le persone hanno smesso di usare il suo sito: a quanto pare il catalizzatore è stato l'acquisto di Instagram da parte di Facebook.

jamie lee curtis perfect

Le affermazioni relative all'invenzione di Instagram non reggerebbero in tribunale, ma non c'è dubbio che Jamie Lee Curtis abbia avuto l'idea per un sito Web di condivisione di foto qualche mese prima dei creatori di Instagram. Vale la pena ricordare che due persone diverse hanno inventato contemporaneamente il calcolo infinitesimale (Newton e Leibniz), di conseguenza questa coincidenza non è poi così folle, a patto che sia soltanto una coincidenza...

jamie lee curtis perfect