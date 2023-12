18 dic 2023 13:52

VOLARE, OH NO! - UN AEREO PARCHEGGIATO ALL'AEROPORTO DI BUENOS AIRES HA "PRESO IL VOLO" DA SOLO A CAUSA DELLE FORTI RAFFICHE DI VENTO CHE HANNO COLPITO IL PAESE NEGLI ULTIMI GIORNI, CON FOLATE CHE HANNO RAGGIUNTO I 140 CHILOMETRI ORARI - E NON SI TRATTAVA DI UN PICCOLO JET O DI UN ALIANTE, MA DI UN ENORME BOEING B737-76N: ALTRO CHE PILOTA AUTOMATICO! - VIDEO