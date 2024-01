13 gen 2024 11:50

VOLARE, OH NO! – L’AEROPORTO DI GATWICK È STATO VOTATO “IL PIU’ STRESSANTE” AL MONDO: NELLA CLASSIFICA DEGLI SCALI PEGGIORI PER NUMERO DI PASSEGGERI, DIMENSIONI, RITARDI DEI VOLI E DISTANZA DAL CENTRO CITTÀ, L'AEROPORTO LONDINESE E' ARRIVATO DAVANTI A QUELLO DI MONACO E DI ISTANBUL, MENTRE FIUMICINO È SETTIMO, CONSIDERATO "CONFUSIONARIO E POCO CONFORTEVOLE" (PER NON PARLARE DELLE CODE INFINITE PER ASPETTARE I TAXI!)