28 mag 2024 13:45

VOLARE OH, OH! – AGLI EREDI DEL CAV PIACE VIAGGIARE SUI JET PRIVATI: NEL 2023, DOPO LA MORTE DI SILVIO, LA FLOTTA DI "AIR BERLUSCONI" HA VOLATO PER 120 ORE IN PIÙ RISPETTO AL 2022. AFFITTARE GLI AEREI A TERZI NON È BASTATO A COPRIRE LE SPESE: LA SOCIETÀ CHE SI OCCUPA DI ORGANIZZARE LE TRATTE PER I BERLUSCONI (CHE FA PARTE DEL GRUPPO FININVEST) HA CHIUSO I CONTI IN ROSSO, PERDENDO 5,7 MILIONI DI EURO - I PARENTI DI SILVIO IN QUOTA SI TRATTANO BENE: IL COSTO DEL CATERING A BORDO DEI JET E' LIEVITATO FINO AD ARRIVARE A 160 MILA EURO...