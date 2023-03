VOLETE ADDOMINALI SCOLPITI SENZA UN GIORNO DI PALESTRA? ORA SI PUÒ: BASTA ESSERE DISPOSTI A SOFFRIRE SUL LETTINO DI UN TATUATORE – UN RAGAZZO INGLESE SI È FATTO DISEGNARE UNA TARTARUGA PERFETTA DA DEAN GUNTHER, UNO DEI PIÙ IMPORTANTI TATUATORI DI MANCHESTER – PER COMPLETARE L’OPERA CI SONO VOLUTI DUE GIORNI DI LAVORO. IL PREZZO? DEAN HA DECISO DI REALIZZARE IL TATUAGGIO GRATUITAMENTE PERCHÉ… - VIDEO

Voleva ottenere addominali scolpiti in pochi giorni senza fare alcuna dieta o andare in palestra, col semplice obiettivo di essere in forma per l'estate.

E così in Gran Bretagna un ragazzo si è rivolto a uno dei più importanti tatuatori di Manchester, Dean Gunther, che ha disegnato sulla sua pancia una "tartaruga" perfetta. Per completare il tatuaggio ci sono voluti due giorni di lavorazione.

Video che spopola sui social

[…] Sui social spopolano i video di Dean che disegna con attenzione le linee dei muscoli addominali sul corpo del suo cliente. "Ha deciso un tatuaggio particolare, potendo così godersi la birra e il buon cibo - ha detto Gunther -. Ero entusiasta di fare questo tatuaggio perché avevo già visto qualcuno farlo prima, ma non sembrava realistico, ed erano semplici contorni neri. Quindi, ho deciso di accettare questa sfida e di farlo in modo completamente diverso. È stata una delle mie richieste più insolite".

Il prezzo?

Dean ha affermato di non aver addebitato il costo del tatuaggio al cliente, in quanto per lui si trattava più che altro di un progetto realizzato per pura passione. […]

