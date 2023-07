VOLETE AVERE UNA VITA SESSUALE SCOPPIETTANTE? DATE UN’OCCHIATA AI CONSIGLI DELLA SEXPERTA TRACEY COX CHE RIVELA COME DORMIRE E MANGIARE BENE, VIVERE IN MODO SANO E RIDURRE LO STRESS SONO ELEMENTI FONDAMENTALI PER MANTENERSI SESSUALMENTE ATTIVI – MA SE VOLETE ANDARE OLTRE ALLE SOLITE TROMBATE IL CONSIGLIO, PER UOMINI E DONNE, È DI ALLENARE IL...

Volete avere una vita sessuale scoppiettante? Date un’occhiata ai consigli della sexperta Tracey Cox che rivela come dormire e mangiare bene, vivere in modo sano e ridurre lo stress sono elementi fondamentali per mantenersi sessualmente attivo. Ma basterà? Se si vuole andare oltre si deve fare di più

Iniziamo con il consiglio di fitness sessuale più semplice ma più efficace di tutti.

Contrazioni per un sesso migliore

Gli esercizi per il pavimento pelvico non solo stringono la vagina stretta (che, tra l'altro, non è solo per il suo piacere, ma aumenta anche la tua sensibilità), ma aumentano il desiderio sessuale, intensificano l'orgasmo e possono aiutarti a diventare multi-orgasmica.

Ecco come iniziare.

Trova il muscolo interessato smettendo di fare pipì. L'obiettivo è contrarre quel muscolo senza usare gli addominali. Metti un dito nella tua vagina per verificare di fare la cosa giusta. Dovresti essere in grado di sentire i muscoli che si irrigidiscono attorno al dito, anche se debolmente. Per impedire al tuo addome di entrare letteralmente a forza nell'azione, fai un respiro profondo ed espira completamente, quindi stringi.

Gli esercizi per il pavimento pelvico dovrebbero includere contrazioni lunghe e trattenute e contrazioni brevi e veloci. Ricordati di rilassare completamente o di "lasciare andare" i muscoli dopo ogni compressione.

Inizia con 10 contrazioni lunghe, tenendo ciascuna contrazione per 10 secondi, seguite da 10 contrazioni brevi.

Ripetere almeno tre volte al giorno . Ci vuole un po' per vedere un miglioramento - tra tre e cinque mesi; dopodiché, mantieni i risultati facendo gli esercizi una volta al giorno.

Questo è il tuo esercizio di base, ma se vuoi davvero sentire la differenza velocemente, con questa routine ottieni risultati brillanti.

· Sdraiati o siediti sul bordo del letto o della sedia e inserisci due dita all'interno della vagina, fino alla seconda nocca. Stringi il muscolo intorno alle dita.

· Allarga le dita per fare un segno di "pace", ma tienile rilassate. Ora contrai i muscoli e cerca di unire le dita, usando solo il muscolo.

Push-up del pene

Le donne non sono le uniche a trarre beneficio dagli esercizi per il pavimento pelvico.Gli uomini trovano il loro muscolo nello stesso modo in cui lo fanno le donne: fermando l'urina a metà del flusso. Quindi, di nuovo, si tratta di contrarre e trattenere il muscolo regolarmente.

Vuoi vedere i risultati velocemente? Fagli fare le “flessioni del pene” usando un asciugamano.

Metti un asciugamano sul suo pene eretto e fallo stringere e rilasciare il muscolo. Idealmente, vedrà il suo pene muoversi su e giù ogni volta che contrae il muscolo.

Inizia con dieci ripetizioni e lavora fino a circa 40 al giorno, tre volte al giorno.

Più grande e pesante è l'asciugamano che solleva con il suo pene, più otterrà risultati. La ricompensa per tutto questo duro lavoro? Erezioni più forti e forse anche un pene più grande. Il pene ha un tessuto muscolare liscio che cresce quando è stressato, come fanno i muscoli in altre parti del corpo dopo un allenamento. Il suo muscolo è anche responsabile delle contrazioni che sente nel bacino e nell'ano durante l'orgasmo, quindi sentirà anche gli orgasmi più intensamente.

Test per il testosterone

Se hai più di 40 anni, vale la pena controllare anche i livelli di testosterone. Una volta raggiunti i 30 anni, c’è un calo dell'1% ogni anno. L'ormone è responsabile del desiderio sessuale, della salute del cuore, delle ossa più forti, del tono muscolare e del miglioramento dell'umore. Se il valore è basso, usare un gel al testosterone o un cerotto per la pelle può fare miracoli per aumentare il desiderio. Anche se, attenzione, può anche aumentare altri comportamenti maschili come la competitività e l'aggressività.

Un integratore sessuale

Per l'eccitazione femminile vanno bene l’olio di enotera (per la sindrome premestruale e per mantenere un desiderio sessuale elevato), polline d'api e pappa reale (aumenta anche il desiderio sessuale); corteccia di catuaba (aumenta l'eccitazione sessuale), agnocasto (regola gli ormoni).

Buono per la libido maschile e il flusso sanguigno: Ginseng siberiano, Yerbe Mate (tisana), salsapariglia aiutano a mantenere il flusso sanguigno del pene e la libido alta.

Cosa mangiare

Migliore è la tua dieta, più energia hai per il sesso. Alcuni nutrienti sono legati alla salute sessuale più di altri.

Zinco

Il minerale più importante per il comportamento sessuale e la fertilità, lo zinco aiuta a creare enzimi che regolano il gusto e l'olfatto, entrambi cruciali per l'eccitazione sessuale. Mangia crostacei, frutti di mare, uova, formaggio, agnello, pollo, tacchino, lenticchie, riso integrale.

Magnesio

Mantiene i tuoi ormoni sessuali ben bilanciati, aiuta la resistenza sessuale, l'eccitazione, l'eiaculazione e l'orgasmo. Tuffati in verdure a foglia verde, noci, formaggio, banane e cereali a basso contenuto di zucchero.

Calcio

Ne abbiamo bisogno per la trasmissione nervosa e la contrazione muscolare associata all'erezione maschile e all'orgasmo femminile. I latticini, le verdure a foglia verde, i fagioli, le prugne, le noci e la frutta secca sono tutti ricchi di calcio.

Arginina

Questo è un amminoacido derivato da alimenti proteici ed è necessario per tutta la crescita e lo sviluppo sessuale. Mangia tutti i cibi animali, latticini e popcorn (non sto scherzando).

Vitamina C

Non solo per proteggersi dal comune raffreddore, aumenta il desiderio sessuale e rafforza gli organi sessuali. Aumenta i tuoi livelli mangiando bacche, agrumi, mango, patate, broccoli.