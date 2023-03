30 mar 2023 14:24

VOLETE CAPIRE COME INDIVIDUARE UNA FOTO CREATA DALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE? SE NON VOLETE FARE LA FINE DEGLI ALLOCCHI, LEGGETE SU QUALI DETTAGLI È BENE SOFFERMARSI PER NON CADERE NEL TRANELLO – IL SEGRETO È INGRANDIRE L’IMMAGINE E SOFFERMARSI SUI PARTICOLARI: ALCUNI TRATTI DEL VISO APPAIONO DEFORMATI E LE MANI SPESSO SONO SFOCATE. MA FATE ATTENZIONE, PERCHÉ BASTA UN…