VOLETE CAPIRE SE IL VOSTRO MATRIMONIO È DESTINATO A DARVI POCHE SODDISFAZIONI SOTTO LE LENZUOLA? – LA “SEXPERTA” TRACEY COX STILA UN ELENCO DI SEI SEGNALI DA TENERE D’OCCHIO PER EVITARE DI FINIRE A BOCCA ASCIUTTA CON IL VOSTRO CONIUGE. A PARTIRE DALLA LUNA DI MIELE: “UNA VOLTA TERMINATA, È POSSIBILE CHE SMETTIATE DI VOLERVI STRAPPARE I VESTITI DI DOSSO. UNO DEI DUE INIZIA A DIRE NO PIU SPESSO DELL’ALTRO, E POI…”

“Riuscite a ricordare l'ultima volta che avete fatto sesso?” È la domanda che si pone il tabloid britannico “Daily Star” in un articolo che analizza il sesso e il matrimonio. A essere interpellata è la famosa “Sex-perta” Tracey Cox, che a “Femail”, la sezione femminile del Daily Mail, ha elencato sei “red flag”, gli allarmi rossi da tenere d’occhio per non avere un matrimonio a zero carbonella sotto le lenzuola. Eccoli.

Primo segnale di allarme

Una volta terminato il periodo di luna di miele, è probabile che smettiate di volervi strappare i vestiti di dosso. Le passeggiate possono sembrare meno appassionate e spontanee, il che può farvi sentire come se vi steste limitando a fare le cose per bene.

Ecco cosa dice Tracey Cox: "Si passa dal non vedere l'ora di fare sesso a pensare: 'Potrei farne a meno in questo momento'. "Meno inventiva ed esplorazione, si passa a un formato di routine ripetitiva che funziona per entrambi. Uno dei due inizia a dire di no più spesso dell'altro".

Secondo segnale di allarme

Quando fare sesso sembra meno intenso, la frequenza diminuisce naturalmente. Molte coppie danno la colpa a fattori come l'avere figli, il sentirsi stressati o il non avere tempo per fare l'amore.

In questo caso, Tracey consiglia di affrontare il problema con il proprio partner: "Quando si smette di fare sesso per più di un anno, la situazione rimane quasi sempre tale, a meno che uno o entrambi non affrontino il problema di petto".

Terzo segnale di allarme

Può sembrare imbarazzante parlare di sesso, ma assicuratevi che la comunicazione non si interrompa. Questo può portare alla frustrazione, soprattutto se una persona desidera l'intimità più dell'altra.

Anche le coppie che fanno il "discorsetto" per negoziare la frequenza con cui darci dentro possono avere problemi se una delle due parti si sente sotto accusa. Tracey ha detto: "Le discussioni sul sesso iniziano a diventare spiacevoli e continuano ad aggravarsi quando non si trovano soluzioni".

Quarto segnale d'allarme

Se iniziate a chiedervi "faremo mai più sesso?", potreste essere in crisi. Ma non è ancora detto che sia la fine della vostra relazione: dipende dalla libido, dall'età e della fase della vita in cui vi trovate.

Aggiunge Tracey Cox: "I problemi relazionali, la noia della monogamia, il fatto di non trovare più attraente l'altro, l'educazione dei genitori, la sospetta o reale, i sostituti del sesso (come i porno), lo stress, l'ansia e la stanchezza – tutto ciò fa la sua parte nel ridurre il nostro desiderio di sesso a lungo termine".

Quinto segnale di allarme

L'esperta di sesso descrive questa fase come la fase di "picco di rabbia". Spesso si tratta di un'azione di cecchinaggio, anche dopo aver parlato di intimità e magari anche con amici o terapeuti. Se si viene rifiutati, ci si può sentire non amabili e frustrati. D'altro canto, se si è costantemente oggetto di proposte, ci si può sentire usati ed esauriti.

Sesto segnale di allarme

Quando smettete di arrabbiarvi, potrebbe essere un segno che il sesso non vi interessa più. In questi casi, Tracey Cox dice che dovreste "accettare" la vostra situazione, ristabilire i confini della vostra relazione o andare avanti. Questo potrebbe significare masturbarsi, guardare un porno o esplorare la poligamia.

Ma se nessuno dei due riesce a trovare un accordo, potrebbe essere il momento di separarsi e trovare una relazione più soddisfacente.

