VOLETE CHATTARE CON L’AMANTE SENZA SALVARE IL SUO NUMERO IN RUBRICA? LA GUIDA A UNO DEI TRUCCHETTI PIÙ AMBITI DI WHATSAPP: IN TEORIA, PER AVVIARE UNA CONVERSAZIONE, BISOGNA PER FORZA SALVARE IL NUMERO IN RUBRICA. MA C’È UN MODO PER AGGIRARE QUESTA MODALITÀ: BASTA APRIRE WHATSAPP WEB E DIGITARE SULLA BARRA DEGLI INDIRIZZI…

Estratto dell’articolo di Giorgia Bonamoneta per www.money.it

whatsapp

[…] Si può avviare una conversione su WhatsApp senza per forza salvare il numero di quella persona o ufficio sulla rubrica del proprio telefono? La risposta è sì. La funzione non è pubblicizzata in maniera esplicita tra gli aggiornamenti o i servizi dell’applicazione, ma giocando un po’ con le funzioni incrociate di WhatsApp mobile e WhatsApp Web qualcuno ne è venuto a capo.

reazioni ai messaggi su whatsapp 1

Infatti per poter chattare con un numero senza aggiungerlo in rubrica serve scaricare WhatsApp Web su un computer fisso o portatile. WhatsApp Web è disponibile anche nella sua versione online e basterà digitale sulla barra di ricerca “WhatsApp Web” per accedere alla pagina.

Per poter chattare su WhatsApp con un numero non salvato in rubrica basta seguire questi passaggi:

aprire il browser del proprio computer

digitare nella barra degli indirizzi: https://api.whatsapp.com/send?phone=XXXXXXXXXXX

whatsapp down

al posto di XXXXXXXXXXX inserire il numero di telefono da contattare preceduto dal prefisso internazionale

cliccare su invia della tastiera e attendere la comparsa della scritta Invia messaggio

Prima di poter utilizzare davvero WhatsApp Web sarà però necessario collegare il computer all’app sullo smartphone. Per farlo basterà scansionare il codice Qr. Seguite questi semplici passi:

aprire WhatsApp mobile

andare a Impostazioni

selezionare WhatsApp Web/Desktop

whatsapp 5

inquadrare il codice Qr

Una volta fatto il numero non salvato comparirà come chat nella lista dei contatti con i quali si ha già una conversione su WhatsApp.

Attenzione: ci sono dei contro nell’utilizzare questo trucco. Infatti a differenza di WhatsApp mobile, chattando su WhatsApp Web con un numero non salvato non si potrà conoscere lo stato del contatto. Non si potrà sapere, per esempio, se la persona contattata ha effettivamente WhatsApp o se ha bloccato i messaggi da numeri sconosciuti.

whatsapp 2