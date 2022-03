VOLETE UN CUORE PIU' SANO? MANGIATE 100 GRAMMI DI MIRTILLI ROSSI - IL KING'S COLLEGE DI LONDRA HA STUDIATO GLI EFFETTI DEL FRUTTO DI BOSCO SULLA NOSTRA SALUTE E HA SCOPERTO CHE DUE ORE DOPO AVERLI CONSUMATI LE NOSTRE ARTERIE SI ALLARGANO DELL'1,5%, PERMETTENDO AL SANGUE DI AFFLUIRE MEGLIO AL CUORE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Mirtilli rossi

Secondo uno studio, mangiare mirtilli rossi ogni giorno potrebbe essere la chiave per un cuore sano. Le persone che hanno consumato l'equivalente di 100 g di frutta acida al giorno hanno visto segni significativi di miglioramento della funzione cardiaca dopo un mese.

A lungo gli scienziati hanno attribuito ai mirtilli proprietà benefiche. Studi precedenti avevano dimostrato che possono aiutare a prevenire le infezioni del tratto urinario e possono ridurre il rischio di malattie gengivali, ulcere allo stomaco e cancro. I medici consigliano di mangiarli crudi o frullati invece che consumarli sotto forma di succo, spesso carico di zuccheri.

Per questo studio, i ricercatori guidati dal King's College di Londra hanno monitorato 45 uomini di età compresa tra 18 e 45 anni per un mese per vedere come il frutto ha influenzato la loro pressione sanguigna, la frequenza cardiaca e le arterie.

Variazione ampiezza arterie 2

Ai partecipanti è stata somministrata una polvere di mirtillo rosso intero equivalente a 100 g di mirtilli freschi al giorno. Il risultato? Chi ha seguito la dieta, ha visto le sue arterie allargarsi dell'1,1% dopo un mese, un segno chiave di miglioramento del flusso sanguigno. Quando le arterie si restringono, infatti, il flusso sanguigno che arriva al cuore diminuisce, innescando una serie di problemi di salute che possono portare anche all’infarto. Mentre non ci sono stati miglioramenti alla frequenza cardiaca, alla pressione sanguigna, al colesterolo o ai livelli di zucchero nel sangue.

Il professor Christian Heiss, un esperto cardiovascolare della Surrey University che è stato coinvolto nello studio, ha dichiarato: «I nostri risultati forniscono prove solide che i mirtilli rossi possono influenzare significativamente la salute vascolare anche nelle persone a basso rischio. Questo studio indica inoltre che specifici metaboliti presenti nel sangue dopo il consumo di mirtillo rosso sono correlati agli effetti benefici».

Variazione ampiezza arterie

I ricercatori hanno misurato la "dilatazione flusso-mediata" (FMD), che si riferisce all'allargamento delle arterie a causa dell'aumento del flusso sanguigno. Hanno esaminato l’FMD ore dopo aver mangiato la polvere e un mese dopo il consumo quotidiano.

Chi ha mangiato i mirtilli ha avuto effetti sulle arterie in sole due ore: si sono allargate dell’1,5%. Si ritiene che la spinta immediata avvenga quando il corpo scompone il frutto e il sangue diventa ricco di antiossidanti.

Dopo un mese, il gruppo che ha mangiato i frutti ha visto i livelli complessivi di FMD aumentare dell'1,1% rispetto alla larghezza originale dell'arteria. Il gruppo placebo non ha visto alcun cambiamento.

La dott.ssa Ana Rodriguez-Mateos, esperta di nutrizione presso KCL, ha dichiarato: «L'aumento dei polifenoli e dei metaboliti nel flusso sanguigno e i relativi miglioramenti nella dilatazione flusso-mediata dopo il consumo di mirtilli rossi sottolineano l'importante ruolo che i mirtilli rossi possono svolgere nella prevenzione delle malattie cardiovascolari».

«Il fatto che questi miglioramenti nella salute cardiovascolare siano stati osservati con una quantità di mirtilli rossi che può essere ragionevolmente consumata ogni giorno rende il mirtillo un frutto importante nella prevenzione delle malattie cardiovascolari per il pubblico in generale».