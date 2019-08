VOLETE DIMAGRIRE 5 CHILI IN SOLI 10 GIORNI? E ALLORA AFFIDATEVI AL PROGRAMMA IDEATO DAL NUTRIZIONISTA MARK HYMAN CHE PUNTA A RISTABILIRE L’EQUILIBRIO GLICEMICO E BRUCIARE I GRASSI – IL PERCORSO DETOX PREVEDE UNA SERIE DI CIBI BANDITI A TAVOLA: DIMENTICATEVI DELLO ZUCCHERO, DEL GLUTAMMATO O DEL SALE E PUNTATE INVECE SU FRUTTA E VERDURA FRESCHE – VANNO RIDOTTI ANCHE IL CAFFÈ E L’ALCOL E NELLA LISTA DELLA SPESA È NECESSARIO INSERIRE…

La dieta detox in 10 giorni

Un percorso per disintossicarsi e riavviare il proprio organismo, perdendo fino a 5 chili in soli 10 giorni. Si tratta del programma ideato dal medico nutrizionista Mark Hyman, direttore del Cleveland Clinic Center for Functional Medicine, famoso negli Stati Uniti soprattutto per il suo approccio funzionale, che punta alla cura non dei semplici sintomi ma di tutto il corpo.

Ora, dopo il suo ultimo libro «La dieta dell'equilibrio glicemico», ritorna con «La dieta detox in 10 giorni» (Mondadori), insegnando come ristabilire l’equilibrio glicemico e bruciare i grassi. Partendo proprio dal nostro modo di mangiare (e anche di cucinare).

Cibi vietati

Se è vero che siamo quello che mangiamo, allora dobbiamo domandarci cosa ci fa davvero bene e cosa invece no. Nel programma, ideato e testato scientificamente da Hyman, il primo passo è quello di disintossicare la propria cucina. Eliminando, cioè, tutti quegli alimenti che ci procurano un danno.

Dimenticatevi quindi dello zucchero, del glutammato o del sale e puntate invece a frutta e verdura fresche (meglio magari se comprate direttamente al mercato). Insomma, il suo primo consiglio è puntare a prodotti il più naturali possibile.

Il rifornimento

Dopo aver capito cosa è meglio evitare bisogna poi imparare dove effettivamente comprare quello di cui abbiamo bisogno. Nel libro il dottor Hyman aiuta chi volesse intraprendere il suo percorso con una lista della spesa molto dettagliata che segue i prodotti naturali e, quindi, anche le stagioni e consiglia di rifornirsi direttamente al mercato.

Cosa ridurre

Se sono completamente da evitare gli alimenti zuccherati va da sé che anche le dosi di zucchero presenti naturalmente negli alimenti vadano ridotte se non definitivamente eliminate. Ma anche il caffè e l’alcol non sono due alleati per riprogrammare il proprio organismo e perdere peso. Il percorso di Hyman vi insegnerà però che esistono ottimi rimedi per una buona colazione.

Come rivoluzionare la propria cucina

Se non avete voglia o tempo di cucinare, non è il percorso che fa per voi. Non ci sono cibi o alimenti preparati e quindi per forza di cose dovrete passare, almeno per quei dieci giorni, un po’ di tempo in cucina. Ma non allarmatevi, non ci sono preparazioni troppo lunghe o complicate.

Come scrive Hyman: «Se sapete leggere, sapete anche cucinare». Basta allora dedicare qualche ora (o anche mezz’ora) della vostra giornata ai fornelli. Il libro, infatti, fornisce tutte le ricette necessarie per intraprendere questo percorso dando la possibilità a chi è più esperto di preparare dei veri e propri manicaretti (soprattutto la sera) e a chi, invece, non si sente proprio a suo agio piatti più semplici.

Lista della spesa ideale

Se decidete di intraprendere questo percorso abbiate sempre a portata di mano la lista della spesa individuata da Hyman di tutti quegli ingredienti base indispensabili per preparare qualsiasi piatto. Se pensate che si tratti dell’ennesima dieta insapore vi sbagliate.

Le spezie sono più che bene accette, soprattutto quelle disintossicanti, come la curcuma, il timo o il pepe di Cayenna. Ma anche salse e intingoli che forse non avreste mai sospettato: uno su tutti la mostarda di Digione. E poi semi e oli vegetali diventeranno un must.

Ma si patirà la fame?

L’incubo con cui tutti si devono confrontare è: «Mi assalirà la fame?». Hyman, però, assicura che nei dieci giorni nessuno dovrà soffrire, perché si tratta di un regime alimentare che anziché togliere vuole riequilibrare le quantità e soprattutto ristabilire un rapporto sano con quegli alimenti che ci fanno davvero bene. Ecco allora cosa, nel corso di una giornata, si può mangiare.

Colazione

Se secondo Hyman caffè e latticini sono la prima causa di infiammazione per il nostro organismo, la prima giornata di detox inizia con un bel frullato di frutta fresca e secca. Da quello con zenzero e cetriolo al frullato di fragole e mandorle, passando per quello proteico (ma naturale, grazie a noci, semi di zucca e di canapa) e il frullato di kiwi e semi di chia.

Pranzo

Per la pausa pranzo, invece, le opzioni sono due. O una zuppa calda, ma sempre gustosa, o quello che il dottor Hyman definisce il super buffet di insalata, ovvero una scelta abbondante di verdure senza amido (come asparagi, bietola, cavolfiore o radicchio). In ogni caso è importante aggiungere, per avere energie necessarie per arrivare a fine giornata, sempre delle proteine, come pollo, tacchino o salmone.

Cena

In questo caso è possibile scegliere se impegnarsi in preparazioni molto interessanti, ma sicuramente più dispendiose in termini d’impegno e di tempo, come per esempio il curry di cocco con salmone, o ricette base che spaziano dagli spiedini di pollo all’asiatica al salmone alla griglia con marmellata di cipolle.

L’importante, come per il pranzo, è di consumare proteine accompagnate da verdure in abbondanza (sempre quelle senza amidi). E per chi, invece, non volesse mangiare carne ci sono anche proposte vegetariane e vegane che inseriscono tofu e tempeh al posto delle solite proteine animali.

