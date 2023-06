VOLETE DIMAGRIRE? SCOPATE! UNA NUOVA RICERCA DELL’UNIVERSITÀ DI COLONIA, IN GERMANIA, HA STUDIATO IL COMPORTAMENTO DEI TOPOLINI AFFAMATI: SE STIMOLATI CON L'ORMONE LEPTINA, LA VOGLIA DI CIBO PASSA IN SECONDO PIANO E SI PREFERISCE IL SESSO – MA OCCHIO: SE LA RESTRIZIONE DI CIBO È TROPPO RIGIDA E PROLUNGATA...

Estratto dell’articolo di Elena Meli per www.corriere.it

sesso e cibo 2

Mangiare o riprodursi? Nei topolini affamati, se stimolati con l’ormone leptina, la voglia di cibo passa in secondo piano e si preferisce il sesso: lo ha dimostrato una ricerca dell’Università di Colonia in Germania, secondo cui questo ormone che sopprime l’appetito è talmente potente da far preferire l’accoppiamento a un’abbuffata quando i topolini hanno un appetito moderato. Se invece la restrizione di cibo è rigida e prolungata, non c’è leptina che tenga e mangiare viene prima di tutto il resto.

[…]

sesso e cibo

Pure i livelli di stress e di benessere incidono sulle possibilità di successo di una dieta: il cortisolo, l’ormone prodotto dalle ghiandole surrenali in risposta allo stress, porta per esempio a cercare cibo, specialmente ad alto contenuto calorico come grassi e zuccheri, e favorisce l’accumulo di adipe. Al contrario la serotonina, chiamata il neurotrasmettitore della felicità, favorisce la sazietà e contribuisce a ridurre la quantità di cibo ingerita, facendo venire più voglia di proteine anziché di carboidrati.

sesso occasionale e seduzione3

Quando siamo felici, quindi, abbiamo meno fame; se la dieta mette tristezza, compare un’insopprimibile voglia di carboidrati che rema contro ogni possibilità di dimagrimento. Gran parte della serotonina viene prodotta nell’intestino: la qualità del regime alimentare scelto perciò è importante perché influenza il tono dell’umore. I vegetali, per esempio, forniscono la fibra giusta per far crescere i batteri intestinali buoni e quindi avere un’adeguata produzione di serotonina e una riduzione dell’infiammazione cronica, che aiuta il buonumore, combatte lo stress e riduce la tristezza da dieta.

Controllare la dopamina

sesso e cibo 1

Come la droga o anche il sesso, il cibo stimola i centri del piacere e aumenta la liberazione di dopamina, un neurotrasmettitore connesso alla gratificazione.

Non tenere conto del fatto che mangiare deve essere anche un piacere può portare al fallimento di qualsiasi dieta: privarsi di tutto ciò che piace rende impossibile seguire le regole dietetiche e soprattutto comporta un malessere simile all’astinenza che favorisce il craving, il desiderio incontrollato di qualcosa che faccia stare bene.

sesso occasionale e seduzione4

Come risultato si tende più spesso a mangiare cibo spazzatura, appena è possibile, e questo favorisce la comparsa del cosiddetto binge eating, le abbuffate compulsive: un rischio che peraltro sale al crescere del numero di tentativi di dieta rigida, perché aumenta la frustrazione e di pari passo l’incapacità a controllare gli impulsi che portano alla ricerca del piacere «proibito».

sesso con il cibo thomas grant sul set porno sesso occasionale e seduzione2 sesso occasionale e seduzione6 sesso occasionale e seduzione5 sesso e cibo 2