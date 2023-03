VOLETE FAR DURARE A LUNGO LA VOSTRA RELAZIONE? LEGGETE I CONSIGLI DI EMILY JAMEA, TERAPISTA SESSUALE, CHE HA RIVELATO QUALI SONO LE CINQUE COSE DA EVITARE PER VIVERE UNA LUNGA STORIA D’AMORE: MAI SPOSARSI PRIMA DI UN ANNO, EVITARE LE TRITE E RITRITE REGOLE SU CIÒ CHE UNA DONNA NON “PUÒ” FARE E NON DARE MAI PER SCONTATO IL PARTNER. E OCCHIO A NON TRASCURARE IL SESSO. NON CRITICATE IL PARTNER PER CIÒ CHE SUCCEDE IN CAMERA DA LETTO, POTREBBE…

il sesso dopo anni di matrimonio diventa migliore

La dottoressa Emily Jamea, terapista sessuale, ha rivelato quali sono le cinque cose che ogni coppia dovrebbe evitare per avere una relazione felice e duratura.

Mai sposarsi prima di un anno.

L'esperta di relazioni ha detto che tutte le coppie dovrebbero aspettare fino a quando non si conoscono veramente prima di sposarsi, quindi ha suggerito di aspettare "almeno un anno" prima di diventare marito e moglie. «Passate la fase della luna di miele. Poi solo a quel punto lanciatevi con una proposta. Ma in ogni caso aspettate un anno».

rough sex 8

Evita le regole obsolete sugli appuntamenti

Il secondo segreto della terapeuta per mantenere viva la storia d'amore è dimenticare le regole sugli appuntamenti, inclusa l'idea che le donne "non possono chiamare prima dell’uomo". Ha spiegato che vecchie regole, come "le donne non possono fare la prima mossa", possono mettere a repentaglio le relazioni. «Bisogna lasciare andare le regole, sentiti a tuo agio durante i primi appuntamenti e non dimenticare di mostrare all’altro che ci tieni».

sesso tantrico

Non dare per scontato al partner

Il terzo trucco per una relazione duratura è quello di continuare a creare una scintilla inseguendosi a vicenda proprio come hai fatto all'inizio della tua relazione. «Non diventare pigro e non lasciarti andare. Un segreto è quello di creare appuntamenti, uscire, andare a cena fuori. Uscire vi ricorderà perché vi siete innamorati in primo luogo, vi darà la possibilità di parlare di argomenti significativi e persino darvi qualcosa di cui parlare in seguito».

SESSO FORTE

Concentrati sul tuo partner dentro e fuori dalla camera da letto

«Non smettere mai di dare la priorità al sesso - ha detto la dottoressa Jamea – Coltivare la vita sessuale è fondamentale. La novità di una relazione spesso svanisce dopo i primi anni insieme, e con ciò arriva una mancanza di intimità. Durante la relazione, anche se sono passati molti anni, ricordati che è importante prestare attenzione al tuo partner sia dentro che fuori dalla camera da letto senza farsi travolgere dal quotidiano, dallo stress e dalla routine».

sesso 1

Evita di criticare il tuo partner per problemi sessuali

L'ultimo consiglio di Jamea per aiutare le coppie a far durare è di non criticare mai qualcuno per un problema sessuale. «Le critiche possono creare un grande divario, aumentare lo stress e far sentire il tuo partner non abbastanza bravo, specialmente quando si tratta di ciò che accade a porte chiuse. Ci sono molti altri modi per comunicare che non comportano critiche e possono far sentire il tuo partner al sicuro. Soprattutto gli uomini sono sotto pressione per la disfunzione erettile. Se pensi che il tuo partner potrebbe aver bisogno di vedere un medico, il modo migliore per farglielo sapere è discutere con lui piuttosto che criticarlo».

