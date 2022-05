VOLETE UN FIGLIO? SCOPATE DI PIU' - SECONDO I MEDICI INGLESI, RIUNITI IN UN CONVEGNO SULLA FERTILITA', MOLTE DELLE COPPIE CHE SI RIVOLGONO ALLE FECONDAZIONE IN VITRO NON LO FANNO PERCHE' SONO STERILI, MA PERCHE' NON HANNO TEMPO PER FARE SESSO! - IL PROGRAMMA CONSIGLIATO A CHI CERCA UNA GRAVIDANZA E' PROVARCI OGNI TRE GIORNI, MA IL LAVORO, GLI IMPEGNI E NETFLIX POSSONO DIVENTARE OSTACOLI INSUPERABILI...

Le coppie moderne che desiderano un bambino e si rivolgono alla fecondazione in vitro, non lo fanno perché sono sterili, ma perché sono troppo occupate per fare sesso. È quanto emerso durante una conferenza dedicata alla fertilità nel Regno Unito.

Alle coppie che desiderano un figlio si consiglia sempre di provare a fare sesso ogni tre giorni per ottimizzare le loro possibilità di concepimento, ma la pressione di essere «sempre disponibili» e avere lo stesso molte cose da fare finisce per lasciare molte persone con una libido in calo e poco tempo per la passione.

Il tempo libero viene spesso speso a guardare Netflix, temono gli esperti. Charles Kingsland, chief medical officer presso il gruppo clinico Care Fertility - parlando al Daily Mail dopo aver tenuto un discorso sulla fecondazione in vitro al Fertility Show, una conferenza tenutasi a Londra nel fine settimana – ha dichiarato: «Le persone fanno la metà del sesso rispetto a 30 anni fa. Abbiamo questa cultura in cui parliamo di sesso tutto il tempo in televisione e nelle riviste, ma non lo facciamo».

«Le persone non hanno tempo perché sono troppo occupate e troppo stanche: hanno uno scarso equilibrio tra lavoro e vita privata e il sesso inizia a sembrare un'altra fatica. Non c'è dubbio che alcune persone stiano optando per la fecondazione in vitro semplicemente perché il sesso non è qualcosa che hanno tempo di fare».

Un altro relatore della conferenza, Allan Pacey, professore di andrologia all'Università di Sheffield, ha aggiunto: «Ci sono persone che fanno sesso meno di una volta alla settimana, solo ogni poche settimane, o non lo fanno per niente, perché la vita moderna toglie la gioia e ci sono troppe altre cose che attirano la nostra attenzione».

«Le coppie che vedo ora hanno aspettative molto diverse su cosa sia una vita sessuale sana. Sono preoccupato da molto tempo che siano troppo occupati per avere la quantità di sesso compatibile con il concepimento di un bambino: potenzialmente centinaia di persone si stanno rivolgendo a un trattamento per la fertilità».

La più recente indagine nazionale sugli atteggiamenti e gli stili di vita sessuali si è svolta un decennio fa. Ha mostrato che la percentuale di donne che hanno riferito di non aver avuto rapporti sessuali nell'ultimo mese era del 29%, rispetto al 23% nel 2001. Un sondaggio più recente di YouGov, con risultati riportati nel 2020, ha rilevato che le persone sui vent'anni hanno maggiori probabilità di avere rapporti sessuali regolari rispetto a qualsiasi altra fascia di età.

Ma i giovani di età compresa tra 35 e 39 anni sono quelli che hanno meno probabilità di aver avuto rapporti sessuali nella settimana precedente.