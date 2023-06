VOLETE GARANTIRE IL SUCCESSO A UN FILM? PARLATENE MALE – UN NUOVO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DELLA CALIFORNIA-DAVIS RIVELA CHE LE RECENSIONI DEI CRITICI CINEMATOGRAFICI INDIRIZZANO IL PUBBLICO SÌ, MA IN SENSO DIAMETRALMENTE OPPOSTO: I FILM CHE VENGONO ASFALTATI POI FANNO BUONI RISULTATI AL BOTTEGHINO E QUELLI CHE VENGONO INCENSATI FINISCONO PER ESSERE DEI FLOP CLAMOROSI…

DAGONEWS

Volete garantire il successo a un film? Parlatene male. Le recensioni dei film da parte dei critici indirizzano il pubblico sì, ma in senso diametralmente opposto. Secondo i ricercatori dell'Università della California-Davis, le recensioni negative spesso annunciano successi mentre le recensioni positive segnalano che un film sarà un flop.

Gli autori dello studio hanno analizzato sia i commenti pre-uscita che i ricavi al botteghino del fine settimana di apertura per giungere alle conclusioni.

I ricercatori hanno analizzato numerose recensioni di film pre-uscita scritte da critici cinematografici su Rotten Tomatoes. Più specificamente, si sono concentrati sullo scoprire se potevano prevedere il successo di un film.

«È interessante notare che quando questi critici hanno scritto recensioni positive prima dell'uscita, alla fine il film è stato un flop – afferma l'autore principale dello studio, Pantelis Loupos, assistente professore di marketing e analisi aziendale per il Graduate School of Management - Al contrario, le loro recensioni negative lasciavano intendere che il film sarebbe stato un successo. Più forte è il sentimento in entrambe le direzioni, più forte è il segnale predittivo».

Ad esempio, film come "Baywatch" e "Tomb Raider" hanno ricevuto recensioni positive prima dell'uscita, ma sono andati molto male al botteghino durante i fine settimana di apertura. In particolare, questo modello ha resistito anche tra i critici più importanti. Secondo il Prof. Loupos, questi risultati suggeriscono che la competenza non sempre porta a previsioni accurate.

