Estratto dell’articolo di Cristiana Lauro per www.ilsole24ore.it

[…] Tenendo da parte il collezionismo da investimento che può avere addirittura un carattere speculativo viaggiando su cifre elevatissime e bottiglie introvabili, vorrei offrire il mio piccolo contributo a chi ama il vino e desidera cimentarsi nell'allestimento di una piccola cantina casalinga senza spendere una fortuna.

Detto questo, per ovvie ragioni, in questa sede farò riferimento a zone e denominazioni senza citare le singole etichette. Chiedo venia fin da subito per l'esclusione di alcune grandi denominazioni nostrane dall'elenco: è per ragioni di spazio e per riuscire a inserire nella nostra cantinetta un po' di tutto.

Attenzione a temperatura e posizione delle bottiglie

La prima raccomandazione è sulla temperatura della cantina in quanto il caldo accelera i processi di maturazione e anche la luce non fa bene al vino. Inoltre, sarebbe bene conservare le bottiglie coricate, in modo che il tappo di sughero resti sempre a contatto col vino aderendo meglio al vetro ed evitando il più possibile i processi ossidativi conseguenti al contatto con aria.

Detto questo, la temperatura di cantina ideale è compresa tra i 10 e i 15 gradi, con un'umidità al 75-80% circa. […] Ricordate quindi che se tenete le bottiglie in ambienti non adatti alla conservazione sarà necessario consumarle prima della prevedibile capacità di invecchiamento di quel vino.

Bollicine e bianchi dal Trentino alla Sicilia

Partiamo con le bollicine […]. I miei preferiti in genere sono gli spumanti Extra Brut o Pas Dosè (quelli veramente secchi): se ne trovano di interessanti anche a prezzi umani in Franciacorta, Trento Doc o Alta Langa. Casomai fate due bottiglie per tipo […]

vino bianco 5

Passiamo ai vini bianchi. […] Da nord a sud proporrei Gewürztraminer e Riesling altoatesini (per chi apprezza gli aromatici), Pinot Grigio e Chardonnay del Collio (amo i bianchi friulani), Soave Classico, Verdicchio dei Castelli di Jesi, Trebbiano d'Abruzzo, Vermentino della costa Toscana o di Sardegna, Fiano di Avellino, Greco di Tufo e, senza dubbio, un po’ di vini bianchi dell’Etna. Diciamo quattro per categoria e siamo a cinquanta bottiglie, quasi a metà cantina, direi.

Tra i grandi rossi dominano Piemonte e Toscana

Proseguiamo con i vini rossi […] Immancabili saranno i Barolo e i Barbaresco ma anche una delle varie Barbera. Poi, come non citare Chianti Classico riserva e Brunello di Montalcino, giusto per sistemare le due regioni che vanno per la maggiore: Piemonte e Toscana. Un po' di Lambrusco di Sorbara o Reggiano per i salumi e un buon Sangiovese Superiore di Romagna non possono mancare per onorare le cucine regionali che il mondo ci invidia.

Aggiungerei Montepulciano d'Abruzzo, un po’ di Primitivo di Manduria e di Cannonau, poi Taurasi e qualche rosso dell'Etna per celebrare l'eleganza del Nerello, uno dei miei vitigni preferiti in assoluto.

Facciamo sei per tipo e abbiamo varcato abbondantemente la soglia delle cento bottiglie giù in cantina. Chiuderei con due bottiglie di Passito di Pantelleria, e due di Moscato d'Asti.

Un buon rapporto qualità prezzo per contenere la spesa

Quindi, se so ancora usare la calcolatrice, abbiamo messo insieme 126 bottiglie che – se acquistate nelle rivendite con personale specializzato […] fanno una spesa complessiva che si aggira sui 2.200/2.300 euro.Un costo tutto sommato contenuto per un appassionato deciso a metter su una piccola cantina casalinga[…].

