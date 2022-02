VOLETE PARTECIPARE ALLA NOTTE DEGLI OSCAR? TWITTATE! - FINO AL 3 MARZO GLI UTENTI DI TWITTER POTRANNO SEGNALARE ALL'ACADEMY ATTRAVERSO L'HASHTAG #OSCARFANFAVORITE IL FILM CHE HANNO PREFERITO DEL 2021, A PRESCINDERE DALLE NOMINATION - DURANTE LA SERATA FINALE, ALLA PELLICOLA CHE AVRA' RICEVUTO PIU' VOTI SARA' CONSEGNATO UN PREMIO SPECIALE - NON SOLO: TRE UTENTI SARANNO SELEZIONATI PER PARTECIPARE ALLA CERIMONIA NELL'ANNO SUCCESSIVO, CON VIAGGIO E SPESE PAGATE...

Dagotraduzione dall’Hollywood Reporter

paolo sorrentino

I membri dell'Academy non saranno gli unici a votare per i loro film preferiti in vista della 94a edizione degli Academy Awards.

A partire da lunedì 14 febbraio, gli utenti di Twitter potranno votare i loro film preferiti usciti nel 2021, indipendentemente dal fatto che il film sia stato nominato per un Oscar, utilizzando l'hashtag #OscarsFanFavorite. Il film che riceverà il maggior numero di voti dai fan entro il 3 marzo sarà premiato durante la premiazione il 27 marzo.

oscar isaac moon knight

Ma non finisce qui. Tre utenti di Twitter tra quelli che avranno espresso il loro voto durante il periodo dal 14 febbraio al 3 marzo saranno selezionati, insieme a un accompagnatore, per un viaggio interamente pagato a Los Angeles per presentare un premio Oscar alla cerimonia successiva nel 2023.

«Siamo entusiasti di collaborare con Twitter per aiutare a creare un pubblico digitale coinvolto ed entusiasta in vista della cerimonia di quest'anno», ha dichiarato Meryl Johnson, vp digital marketing presso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, in una dichiarazione a The Hollywood Reporter. «Grazie a queste attivazioni, gli utenti dei social media in tutto il mondo hanno ora maggiori opportunità di interagire con lo spettacolo in tempo reale, trovare una comunità ed essere parte dell'esperienza in modi mai visti prima».

un eroe di asghar farhadi 4

L'Academy originariamente ha giocato con la creazione di una categoria di film più popolare durante la 91a edizione degli Academy Awards nel 2019 come mezzo per incoraggiare un maggior numero di spettatori cinematografici tradizionali a guardare la cerimonia e aumentare gli ascolti. Ma dopo un significativo respingimento da parte della critica e dei membri dell'Accademia, il piano è stato infine scartato e da allora non è stato ancora reintrodotto.

scompartimento n.6 di juho kuosmanen

Sebbene il film preferito dai fan selezionato dagli utenti di Twitter non sarà una categoria formale degli Oscar, darà ai fan desiderosi l'opportunità di valutare le loro opinioni sui migliori film del 2021, soprattutto se non hanno ricevuto una nomination dall'Academy, e apriranno la strada a un successo snobbato come Spider-Man: No Way Home.

Nell'ambito della partnership tra l'Academy e Twitter, gli utenti di Twitter potranno anche twittare sulla loro scena preferita di un film del 2021 utilizzando #OscarsCheerMoment. Le scene vincitrici verranno mostrate alla cerimonia degli Oscar, insieme ai tweet dei fan, e cinque utenti che hanno partecipato alla campagna riceveranno un ricco pacchetto premio che include un anno intero di biglietti gratuiti per il cinema nel cinema di loro scelta, abbonamenti ai servizi di streaming e oggetti esclusivi dal negozio dell'Academy Museum.

la persona peggiore del mondo di joachim trier 6

Sia per il film preferito dai fan che per le campagne sulle scene preferite, gli utenti di Twitter potranno twittare i loro contributi fino a 20 volte al giorno.

«Twitter è il posto dove stare durante gli spettacoli di premiazione e gli Oscar sono uno dei maggiori motori di conversazione ogni anno», ha affermato Sarah Rosen, responsabile delle partnership di intrattenimento e notizie negli Stati Uniti di Twitter. «L'idea che un fan del cinema possa vedere il suo tweet durante la trasmissione degli Oscar è piuttosto epica e siamo entusiasti di avere l'opportunità di collaborare con l'Academy per dar vita a tutto questo».