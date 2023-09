VOLETE PROVARE L’EBBREZZA DI FARVI SPILLARE 150 DOLLARI PER STARE NUDI, MANGIARE QUATTRO FETECCHIE E FARE TERAPIA DI GRUPPO? POTETE SEMPRE FARVI INTORTARE DALL’ULTIMA TROVATA PER “HAPPY FEW” PROPOSTA DA “FUDE”, GLI INCONTRI SPERIMENTALI DOVE L’IMPERATIVO È RIMANERE NUDI APPENA SI VARCA LA PORTA DI UNA VILLA DI LOS ANGELES – POCHI UOMINI, QUASI TUTTE DONNE E MOLTI NON BINARI: SI MANGIA SOLO A BASE VEGETALE E POI SI RACCONTANO LE PATURNIE QUOTIDIANE…

DAGONEWS

cena nudi fude a los angeles 7

Volete provare l’ebbrezza di farvi spillare 150 dollari per stare nudi, mangiare quattro fetecchie e fare terapia di gruppo? Potete sempre farvi inchiappettare dall’ultima trovata per “happy few” proposta da Fude, gli incontri sperimentali dove l’imperativo è rimanere nudi appena si varca la porta di una meravigliosa villa. A una delle ultime serata a Los Angeles hanno partecipato in 26, quasi tutte donne, solo cinque uomini e molti non binari.

cena nudi fude a los angeles 3

La cena si è svolta a Casa Caster, una residenza privata a Tarzana affittata per eventi e riprese. Poco dopo essere arrivati, gli ospiti sono stati invitati a spogliarsi. Chi voleva poteva fare un bagno in piscina. Poi tutti insieme per la seduta di meditazione.

La formula “Fude”, la crasi tra nude e food, è stata ideata da Charlie Ann Max, 29 anni, un artista che ha iniziato a ospitare cene per persone nude nel 2020. Max ha ospitato circa 40 esperienze Füde a Los Angeles dallo scorso aprile, ma organizza anche eventi a San Francisco, New York, Londra, Parigi e Berlino. E non si tratta solo di cene o brunch. Ogni evento include qualche forma di pratica “per aiutare a connettersi con il sé interiore”.

cena nudi fude a los angeles 8

Max prepara tutti i cibi vegetali per le cene. Il pasto di quella sera è iniziato con pagnotte di pane alle noci e cipolle, burro all'erba cipollina, olive e uva. La seconda portata era una zuppa fredda di zucchine e aneto. Poi un cous cous al limone e timo, purea di carote, spinaci saltati e porri brasati. E infine il dessert, un sorbetto al melone. Ma durante la cena non si è rimasti in silenzio: mentre si cenava è scattata una sorta di terapia di gruppo in cui ognuno ha parlato delle proprie esperienze.

