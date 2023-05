VOLETE SAPERE CHE FINE HANNO FATTO I 123MILA EURO DI DONAZIONI FINITI NELLE TASCHE DI GISELLA CARDIA, LA SEDICENTE VEGGENTE DI TREVIGNANO? E COME HA FATTO A “MOLTIPLICARE” GLI GNOCCHI? - “LE IENE” HANNO MESSO SOTTO TORCHIO LA DONNA CHE SI DÀ APPUNTAMENTO CON LA MADONNA E CHE AVREBBE VISTO LACRIMARE SANGUE DAL VOLTO DELLA STATUETTA RIPORTATA DA MEDJUGORJE. PER I RIS È SANGUE DI MAIALE, MA LEI…

In una lunga intervista a Gaston Zama Maria Giuseppina Scarpulla, meglio conosciuta come Gisella Cardia, la sedicente veggente dietro l’ormai celebre Madonna di Trevignano, racconta per la prima volta la sua verità. Questa testimonianza è al centro del servizio de Le Iene, in onda domani sera, martedì 2 maggio, in prima serata, su Italia 1.

La donna - al centro delle cronache e delle polemiche per aver detto di aver visto lacrimare sangue dal volto della statuetta riportata da Medjugorje e di ricevere dalla Madonna messaggi per i fedeli - affiancata dal marito, ripercorre tutta la vicenda, rispondendo alle domande che, in questi mesi, hanno creato più scalpore:

1 – Si è letto che lei aveva questa azienda di ceramiche e che, ad un certo punto, ci sono stati dei problemi. Cos’è successo?

2 – Qualcuno ha interpretato questo “cambio di nome” come qualcosa per sfuggire a un passato. Ci spieghi.

3 – Quando si è accorta che la statuetta ha cominciato a trasudare olio?

4 – Ha detto di aver ricevuto messaggi distensivi da Dio, preoccupanti dalla Madonna. Ci dica.

5 – Qualcuno ha raccontato che alla base della statuetta che teneva in camera da letto c’erano dei pezzettini di cotone imbevuti in un olio che sembrava un comune olio d’oliva. È così?

6 – Nel 2016 i Ris effettuano delle analisi sulla statuetta, i risultati non sono mai stati divulgati ma in questi giorni è uscita la notizia fosse sangue di maiale. Voi avete richiesto i risultati? Cosa vi è stato risposto?

7 – Ha creato parecchio scalpore anche il fatto che lei fosse incinta da parte dello Spirito Santo.

8 – Si è parlato anche dei tre giorni di catastrofe che avrebbe annunciato suo marito invitando le persone a barricarsi dentro casa e di lei che avrebbe sfamato quindici persone grazie alla moltiplicazione degli gnocchi.

9 – Durante il periodo di quaresima accadrebbe anche un altro miracolo: le stigmate.

10 – Si parla della somma di 123.000 euro con cui avreste acquistato climatizzatori, sostituito un box doccia, comprato un forno. Come sono stati spesi quei soldi?

11 – Quando e con quali soldi è stato acquisito il campo delle apparizioni è di vostra proprietà? Come lo avete scelto?

