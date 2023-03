Estratto dell'articolo di bess Levin per www.vanityfair.it

donald e melania trump lancio candidatura 2024

Una delle conseguenze più evidenti del periodo trascorso da Donald Trump alla Casa Bianca […] era che l'allora first lady, Melania Trump, lo disprezzava assolutamente. E sembra che questi sentimenti non siano cambiati […]

Secondo un nuovo rapporto, Melania è ancora «arrabbiata» con il marito per la presunta relazione con la pornostar Stormy Daniels, che ha portato a un'incriminazione da parte dell'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, grazie ai soldi pagati per far tacere la Daniels nel 2016. […] i suoi sentimenti negativi nei suoi confronti sembrano essere così profondi che non sembra importarle nulla se lui viene accusato penalmente. L'ex first lady, ha riferito una fonte a People, «vuole ignorare» l'intera faccenda e «spera che passi», ma «non è solidale con la situazione di Donald».

Donald Trump e Melania

Non solo, ma secondo la stessa fonte, l'ex FLOTUS non sarebbe affatto turbata se il suo consorte passasse del tempo dietro le sbarre: «Melania ama il bel tempo e l'atmosfera da città di villeggiatura di Palm Beach», ha detto questa persona alla giornalista Linda Marx, «È felice quando è a Palm Beach. Ha suo figlio e altri familiari stretti. Sono una tribù e di solito restano uniti. Nonostante ciò che accade a Donald, lei starà bene. Si prende cura di se stessa».

Donald e Melania Trump

[…] Secondo il New York Post gli ex consiglieri presidenziali senior Ivanka Trump e Jared Kushner «non vogliono avere nulla a che fare con questo. Se ne stanno alla larga e non vogliono essere perseguitati dai giornalisti. Non credo che li vedrete difenderlo, sarà un no comment» (a novembre, nonostante le suppliche di quest'ultimo, Ivanka si è rifiutata di presentarsi all'annuncio della terza candidatura del padre, affermando poi in una dichiarazione ufficiale che non avrebbe partecipato alla sua campagna).

[…]

Melania Trump 2 donald trump 2 melania trump molla da solo donald 1 melania trump molla da solo donald 4 melania trump 2 melania trump 3 melania trump 1 donald e melania trump 1 mascherina con melania trump cpac 2021 melania trump regala libri del dr. seuss Melania Trump