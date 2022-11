VOLETE SAPERE COM’È VIVERE IN UNA RELAZIONE POLIAMOROSA? PRIMA DI LANCIARVI IN FACILI GIUDIZI, LEGGETE QUESTE STORIE RACCOLTE DA "BUZZFEED" CHE RIVELANO PERCHÉ ALCUNE PERSONE HANNO DECISO DI TROMBARE CON PIÙ PARTNER: “SIAMO SPOSATI DA 20 ANNI E CINQUE ANNI FA ABBIAMO INTRODOTTO UNA DONNA NELLA NOSTRA COPPIA. ADESSO LA NOSTRA È UNA RELAZIONE STABILE” – “HO RICEVUTO L’OK DAL MIO PARTNER E SIAMO UNA COPPIA APERTA. POSSO PROVARE ANCORA IL..."

DAGONEWS

poliamorosi

Volete sapere com’è vivere in una relazione non monogama, poliamorosa o aperta? Prima di lanciarvi in facili giudizi, leggete questi racconti anonimi raccolti da BuzzFeed che ci fanno capire più di ogni altra cosa perché le persone preferiscono non impegnarsi con una sola persona.

1."Io e la mia ragazza non siamo monogami. Vorrei che la gente capisse che la non-monogamia non è qualcosa che si fa perché non si ama abbastanza il proprio partner. Abbiamo scelto di avere questa relazione perché siamo persone che tendono a provare sentimenti per più di una persona alla volta. Ci amiamo e ci fidiamo l'uno dell'altro e scegliamo di tornare l'uno dall'altro anche se vediamo altre persone. Comunichiamo regolarmente su questo argomento; ci entusiasma sapere delle iniziative intime/di coppia dell'altro e questo ci avvicina. Nessuno dei due si vergogna delle cotte o di cose del genere. Non ci aspettiamo che l'altro soddisfi ogni esigenza. Funziona benissimo se si comunica e ci si assicura di apprezzare e rispettare il proprio partner".

poliamori

2."Vorrei che la gente sapesse che una delle cose più incredibili del poliamore è vedere che qualcun altro ama una persona tanto quanto la ami tu. Vedere il mio partner attraverso gli occhi del suo “partner”, mi ha mostrato cose di lui che non avrei mai visto altrimenti".

3."Per un breve periodo ho avuto una relazione aperta a distanza prima di innamorarmi perdutamente di qualcuno. La mia relazione aperta non prevedeva un coinvolgimento sentimentale, ma la voglia di trovare me stessa. Stavo esplorando ciò che volevo nella vita, nel sesso e nell'amore. Frequentavo più persone, per lo più si trattava di relazioni platoniche. Era un ottimo modo per non avere legami, ma per godermi la vita da giovane.”

poliamore

4."Siamo una coppia poliamorosa e monogama. Io e mia moglie, sposata vent’anni fa, abbiamo aperto la nostra relazione a una sola persona cinque anni fa. Nessuno di noi, nemmeno la nostra fidanzata, voleva uscire con qualcun altro, quindi non l'abbiamo fatto. Secondo questa definizione, siamo stati una coppia polimorfa e monogama".

5.“Sono sicuro che alcuni idioti dalla mentalità ristretta pensino che la poligamia sia un peccato, ma per lo più vogliamo amare le persone in un modo che ci sembra autentico, e rispettiamo il fatto che anche voi lo vogliate. Una cosa non è meglio dell'altra. Non stiamo cercando di far estinguere la monogamia. Non pensiamo che tutti debbano essere aperti di default. Non vogliamo che sentiate di dover difendere la vostra relazione perché è diversa dalla nostra. Vogliamo che ci sia una maggiore apertura mentale sulle relazioni. Vi preghiamo di trattarci con rispetto, anche se non capite come le persone possano vivere in questo modo".

poliamore 9

6."Solo perché ho una ragazza e un ragazzo non significa che voglio entrare anche nei tuoi pantaloni".

7."Invece di provare vergogna per essere attratto da qualcuno che non sia il mio partner principale (coniuge), posso conoscere altre persone in un ambiente confortevole. Posso ancora provare quell'eccitante brivido della prima volta. Ricevere il consenso ed avere una buona comunicazione sono tutto!"

poliamore 8

8."Dopo essere stati insieme solo una volta, io e mio marito ci siamo resi conto di avere delle esigenze che non era giusto imporre all'altro, così abbiamo avuto una conversazione e abbiamo deciso di esplorare. Non stavamo cercando una relazione stabile ma eccoci qua!".

9."Il mio partner è poliamoroso e a me va bene così. Non posso soddisfare tutte le sue esigenze. Non ci si dovrebbe aspettare che una persona soddisfi tutti i bisogni di un'altra. Penso che il concetto di monogamia sia superato. Si spera sempre che il proprio partner non si senta deluso dal rapporto ma se può trovare qualcun altro che soddisfi quel determinato bisogno, perché no?".

poliamore 7

10."Non esiste un modo "giusto" di essere poliamorosi. Dovete trovare quello che funziona per voi e per i vostri potenziali partner. A volte si tratta di sesso di gruppo, a volte di un accordo a distanza.”

11."Sono perversa da sempre. Ho conosciuto il mio partner su un sito web per scambisti cinque anni fa. È un esibizionista e riceve molte attenzioni da donne e uomini. Abbiamo una relazione aperta. Non abbiamo bisogno di dirci cosa facciamo con gli altri. Abbiamo fiducia e rispetto. Ci scegliamo sempre a vicenda. Pratichiamo anche il sesso sicuro. I nostri progetti di vita non includono altri partner. Per noi questo funziona".

poliamore 6

12."Le persone che hanno relazioni non tradizionali non scopano sempre".

13."Le emozioni parlano più delle parole quando vuoi che le persone capiscano. Ho commesso degli errori nel razionalizzare il mio stile di vita".

14."Eliminare i confini romantici aiuta a mettere in discussione altri confini al di fuori del romanticismo".

15."Non esiste una forma giusta ed unica per una relazione non-monogama".

16."A volte, la relazione avviene tra più persone contemporaneamente, oppure una coppia può avere ognuna un suo partner. A volte, questi partner si conoscono. A volte non si conoscono. A volte, uno dei due partner potrebbe non averne altri. Oppure, ci sono individui che investono tempo e fanno esperienze con altri, ma non sono legati a nessuno in particolare".

poliamore 5

17."È improbabile che una relazione aperta risolva i problemi che state cercando di affrontare. La relazione deve essere stabile affinché funzioni per tutti chiunque vi partecipi. La comunicazione, la fiducia ed il rispetto sono la chiave del successo".

18."La maggior parte di noi cerca di bilanciare i sentimenti e le aspettative degli altri e non cerca di creare ulteriori drammi".

19."Le persone vanno e vengono. A volte può durare tutta la vita, ma le relazioni di successo consistono in momenti fantastici trascorsi insieme, nell'essere grati per quei momenti".

poliamore 4 poliamore 3 relazione poliamorosa POLIAMORE 1 poliamore 2

POLIAMORE