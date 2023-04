VOLETE SAPERE COME SARÀ IL MONDO NEL 2050? LEGGETE COSA DICONO SCIENZIATI, ESPERTI E GURU DELLA TECNOLOGIA, TUTTI CONVINTI CHE L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE CAMBIERÀ IL MONDO: ALCUNI PENSANO CHE L’AI CI TRASFORMERÀ IN SCHIAVI, ALTRI IMMAGINANO CHE SARÀ POSSIBILE “VIVERE” DOPO LA MORTE – CHI DÀ PER CERTO L’INCONTRO CON GLI ALIENI E CHI È CONVINTO CHE SULLA TERRA CI SARANNO DEI LUOGHI IN CUI NON SI POTRÀ PIÙ ABITARE…

Chi prevedeva il futuro negli anni ’90 immaginava che a questo punto avremmo avuto macchine volanti e città sott’acqua. Ma adesso il futuro appare più spaventoso.

I guru della tecnologia che hanno predetto come sarà il mondo nel 2050 temono che l'intelligenza artificiale avrà ridotto in schiavitù gli esseri umani e che i cambiamenti climatici avranno reso inabitabili vaste aree del mondo. Altri previsioni includono il contatto con gli alieni, ma nessuno è stato in grado di dire se si tratti di qualcosa di positivo o di negativo.

Di seguito sono elencate otto cose che saranno accadute entro la metà di questo secolo:

L’intelligenza artificiale ci trasformerà in schiavi

In questo momento, le persone sono concentrate sul fatto che l'intelligenza artificiale potrebbe causare la perdita di posti di lavoro, ma la realtà potrebbe essere molto peggiore. Secondo George Stakhov, chief strategy officer dell'agenzia pubblicitaria globale DDB EMEA, le persone tendono a “sopravvalutare gli effetti della nuova tecnologia nel breve periodo e sottovalutare quelli nel lungo periodo”: «Entro il 2050, l'intelligenza artificiale avrà profondamente rimodellato il mondo. C’è l’ipotesi che l’IA avrà un enorme potere mentre il 99% della popolazione sarà privato dei diritti civili».

Le persone impianteranno chip nei loro corpi

Entro il 2050, le persone impianteranno comunemente chip all'interno dei loro corpi per “migliorarsi". Parola di Heather Delaney, fondatrice di Gallium Ventures, società di consulenza tecnologica e di comunicazione a Londra. I chip monitoreranno le condizioni all'interno del corpo e consentiranno alle persone di rimanere in contatto con la propria salute: «Guardando al 2050, mi aspetto di vedere un miglioramento o potenziamento umano grazie ai chip con le persone che saranno in grado di cambiare alcuni aspetti della loro biologia per migliorare la loro salute, le loro prestazioni o il loro benessere». Delaney ritiene che il biohacking sarà comune e consentirà alle persone di migliorarsi.

Le persone potrebbero "vivere" dopo la morte grazie all'intelligenza artificiale

In futuro, i parenti che muoiono potrebbero non essere davvero morti, afferma il dottor Ajaz Ali, responsabile del settore informatico presso la Ravensbourne University. Una potente intelligenza artificiale "catturerà" le persone utilizzando strumenti e registrazioni, trasformandole in un "gemello digitale" che può "vivere" dopo la morte. Il dott. Ali ha dichiarato: «Utilizzando strumenti avanzati di ChatGPT e Bard, le persone saranno in grado di interagire con questi gemelli digitali in tempo reale e trarre vantaggio dalle loro conoscenze e idee. Le persone potrebbero continuare a interagire con i loro parenti che sono morti, ma esistono sotto forma di gemello digitale».

Programmi TV personalizzati creati da AI

«Entro il 2050, potremmo guardare tutti programmi TV e film diversi, personalizzati in base ai nostri desideri e creati dall'intelligenza artificiale - afferma Matt Littler, fondatore e CEO di ARK Immersive, una casa di produzione VR – Guardando le cose che ci piacciono e con cui interagiamo, i nostri tempi di permanenza e la cronologia delle ricerche, riusciremo ad avere dei programmi pensati per noi».

Gli umani caricheranno le loro menti sui computer e continueranno a vivere

L’ex ingegnere di Google Ray Kurzweil - che ha un tasso di successo dell'86% nelle previsioni - afferma che l'uomo si fonderà con la macchina entro il 2025, mentre le persone collegheranno i cervelli alle macchine entro il 2045.

Indosseremo tutti occhiali AI “parlanti”

Indosseremo occhiali “parlanti” in grado di rispondere a qualsiasi domanda. Paola di Alexander Nick, direttore di Future Labs presso l'azienda EdTech, GoStudent.

«Il modo in cui comunichiamo con i computer si evolverà. Considera che inizialmente gli utenti dovevano usare schede perforate per fare le cose. Poi la tastiera, i mouse e infine l'input vocale. La fase successiva sarà la vista. Ad esempio, scatterai una foto per chiedere "quante di queste verdure devo mangiare per ottenere abbastanza nutrienti e vitamine?", "questo ananas è maturo?" , “cos'è questo?”, “questa spesa è deducibile dalle tasse?”.

Avremo trovato alieni intelligenti

L'astronomo “cacciatore di alieni” Seth Shostak del progetto SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) ha scommesso una tazza di caffè con altri astronomi che dovremmo trovare gli alieni: «Potremmo essere in contatto con ET entro il 2036. Da ricerche recenti è emerso che potrebbero esserci miliardi di mondi simili alla terra» .

Grandi aree della Terra potrebbero essere inabitabili

L'umidità e il caldo in aumento porteranno a ondate di caldo che renderanno aree come l'Asia meridionale, il Golfo Persico e il Mar Rosso, impossibili da abitare. Entro il 2070, questo sarà vero anche in aree del Brasile e della Cina.

Gli esseri umani possono sopravvivere a temperature fino a 50°C quando l'umidità è bassa, ma in condizioni di elevata umidità, gli esseri umani non possono sopravvivere perché non c'è modo di rinfrescarsi sudando. Anche le persone estremamente forti e in forma muoiono in poche ore.

