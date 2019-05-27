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VOLETE SAPERE DOVE SI TROVA IL PIÙ PICCOLO MCDONALD’S DEL MONDO? QUESTO PICCOLO CUBO DI LEGNO E' IN SVEZIA, L’UNICO “RISTORANTE” DELLA CATENA DOVE NON SI SERVONO HAMBURGER E PATATINE FRITTE – OVVIAMENTE, VISTE LE DIMENSIONI, I SUOI OSPITI NON SONO ESSERI UMANI, MA… (VIDEO)-
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SPECIALE ELEZIONI: VESPA FA PIEDIGROTTA CON SALVINI (15.7%) ED INFILZA LA VIA CRUCIS DI UN INCONSOLABILE MENTANA (12.2%). GLI ALTRI: TG2 (3.9%), TG3 (3.4%), MATRIX (8,1%) - FAZIO 16.3% PAREGGIA CON PAPERISSIMA (16.2%) - L’ULTIMA PUNTATA DI DOMENICA IN SEGNA IL 18.3% CON 3.179.000 SPETTATORI - SU RAI2 LA DOMENICA SPORTIVA (8.4%), TIKI TAKA AL 4.7%-6%
E MENO MALE CHE A ILLUDERSI SONO LE CLASSI SUBALTERNE! - GAD LERNER ORMAI IN PIENO DELIRIO FA UN'ANALISI DEL VOTO CITANDO ''LE CLASSI SUBALTERNE CHE SI ILLUDONO DI TROVAR TUTELA NELLA TRINCEA DELLA NAZIONALITÀ. NON FINÌ BENE'' - L'ENNESIMO RICHIAMO AL RITORNO DEL FASCISMO, QUEL REGIME LIBERTICIDA E CENSORIO CHE ANCHE QUEST'ANNO GLI GARANTISCE UN PROGRAMMA SULLA TV (PUBBLICA E GIALLOVERDE) NONOSTANTE I NUMEROSI FLOP
IO PORTO FRANCO, TU PORTI IL RICICLAGGIO - A COSA SERVE UN QUADRO DI PICASSO? A RIPULIRE MILIARDI E SCHIVARE IL FISCO - GRAZIE AI 3MILA PORTI FRANCHI, ANONIMI E INSONDABILI MAGAZZINI DOVE È CUSTODITO UN PATRIMONIO INESTIMABILE. IN QUELLO DI GINEVRA SAREBBERO IMMAGAZZINATE OLTRE 1,2 MILIONI DI OPERE, PER 90 MILIARDI DI EURO - PEZZI RUBATI DAI NAZISTI, OLIGARCHI E PANAMA PAPERS
VENTO DI CAZZATE – FLAVIA VENTO NON PERDE OCCASIONE PER SPARARNE UNA DELLE SUE: QUESTA VOLTA SCRIVE SU TWITTER A LEO DICAPRIO REDARGUENDOLO: “MI DISPIACE LEO, MA IO NON FAREI MAI UN FILM CON QUENTIN TARANTINO, FA FILM PER MALATI DI MENTE”- IL WEB LA RANDELLA: “NON TI PREOCCUPARE, NON CORRI QUESTO PERICOLO…” (VIDEO)
“CHE CAZZO DE FINE” – MARCO GIALLINI NON SI DA’ PACE PER L’ADDIO DI DE ROSSI: “BASTA, PER ME E’ “FINITA”, LA ROMA HA DA OGGI UNO DI MENO CHE “SOFFRE “(CALCISTICAMENTE PARLANDO) PER UNA SQUADRA E PER UNO SPORT” – E L’OLIMPICO METTE NEL MIRINO PALLOTTA E BALDINI, GASPARRI MOSTRA UN CARTELLO: “BASTA BOSTON” – DAGLI JUVENTINI VELTRONI E BUFFON A BEPPE FIORELLO: ECCO CHI C’ERA IN TRIBUNA A RENDERE OMAGGIO A DE ROSSI - FOTO+VIDEO+STRISCIONI
CAFONALINO – GRAN FOLLA DI STAR AL COSTANZI DI ROMA PER LO STREPITOSO ALLESTIMENTO DI EMMA DANTE DEL CUPO “L’ANGELO DI FUOCO” DI PROKOFIEV – LA STANCANELLI ANCHE CON I CALZINI E' LA PIU' CHIC – REGINA DEL PALCO REALE LA FASCINOSA AMBASCIATRICE BRITANNICA JILL MORRIS – CARLO FUORTES ACCOGLIE TUTTI: GIULIANO FERRARA, AMEDEO MINGHI, LIDIA RAVERA, GIANCARLO DE CATALDO, SALVATORE ROSSI…
SE PARIGI TENEV' 'U MAR SAREBB' 'NA PICCOLA BAR – RIVINCITA DEL CAPOLUOGO PUGLIESE CHE VIENE INCENSATO DA "LONELY PLANET" CHE INSERISCE LA CITTÀ COME UNICA META ITALIANA FRA LE DIECI FINALISTE DEL BEST IN EUROPE 2019: LA PRESTIGIOSA CLASSIFICA VEDE COME PRINCIPALE DESTINAZIONE DI QUEST'ANNO HIGH TATRAS, IN SLOVACCHIA. SEGUONO MADRID, LA NUOVA ARCTIC COAST WAY SULL'INESPLORATA COSTA DELL'ISLANDA DEL NORD, E LA CITTÀ DI ERZEGOVINA…
VI SENTITE DEPRESSE, APATICHE, SOFFRITE DI ANSIA, TACHICARDIA, NON RIUSCITE A RIMANERE INCINTA E LAMENTATE SBALZI UMORE? FATEVI CONTROLLARE LA TIROIDE – MELANIA RIZZOLI: “SONO OLTRE 6MILIONI GLI ITALIANI CHE HANNO UN PROBLEMA, ED UN TERZO DI QUESTI LO IGNORA COMPLETAMENTE. QUESTA GHIANDOLA INFATTI REGOLA MOLTE FUNZIONI ESSENZIALI DEL NOSTRO ORGANISMO: UN LORO DEFICIT NELL'ETÀ FETALE O NELLA PRIMA INFANZIA PROVOCA IL ‘CRETINISMO’, UNA PATOLOGIA CARATTERIZZATA DA…”