VOLETE SAPERE DOVE SI TROVA IL PIÙ PICCOLO MCDONALD’S DEL MONDO? QUESTO PICCOLO CUBO DI LEGNO E' IN SVEZIA, L’UNICO “RISTORANTE” DELLA CATENA DOVE NON SI SERVONO HAMBURGER E PATATINE FRITTE – OVVIAMENTE, VISTE LE DIMENSIONI, I SUOI OSPITI NON SONO ESSERI UMANI, MA… (VIDEO)

mc donald's per api 6

Tra le diverse certezze nella vita sicuramente esiste quella della certezza dell'apertura continua di vari ristoranti McDonald's nel mondo. Vi lascerà sicuramente sorpresi, quindi, sapere che ne esistono anche di vari tipi, come per esempio il più piccolo al mondo che è ufficialmente un ristorante per le api!

mc donald's per api 7

Sì, avete capito bene, il Mc Hive, con le dimensioni di un alveare è il primo ristorante al mondo per le api e di conseguenza anche quello di dimensioni più ridotte. Il ristorante è completo di ogni dettaglio possibile, dotato addirittura di segnaletiche, posti a sedere e tutto quello che siamo abituati a vedere in un qualsiasi McDonald's. Anche se all'apparenza è a tutti gli effetti ispirato a un McDonald's, questo ristorante è grande alveare completamente funzionante.

mc donald's per api 5

L'alveare in stile McDonald's è stato progettato in “tributo” ai ristoranti svedesi della catena più famosa del mondo, alcuni dei quali hanno alveari sui loro tetti. Come sapete, le api sono di fondamentale importanza per il funzionamento degli ecosistemi del pianeta, poiché impollinano circa tre quarti delle nostre piante.

mc donald's per api 1

I cambiamenti climatici e l'uso dei pesticidi sta decimando la presenza api nel mondo e dato che esistono più di 37.000 McDonald's in tutto il pianeta, avere un alveare di questo tipo per ogni ristorante sarebbe ideale per provare a salvare dall'estinzione le nostre api. E voi cosa ne pensate? Credete sia un'idea geniale? Fatecelo sapere nei commenti, vorreste vedere anche qui in Italia questo genere di McDonald's?

mc donald's per api 4 mc donald's per api 3 mc donald's per api 8 mc donald's per api 2