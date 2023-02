VOLETE SAPERE PERCHÉ I NUOVI CHATBOT POTREBBERO RENDERE GOOGLE E MICROSOFT ANCORA PIÙ POTENTI? PERCHÉ SONO GLI UNICI COLOSSI CAPACI DI INVESTIRE SOLDI E RISORSE PER RENDERE QUESTE TECNOLOGIE SEMPRE PIÙ AFFIDABILI. L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DIVENTERÀ UN NUOVO CAMPO DI BATTAGLIA PER QUESTE AZIENDE CHE FINIRANNO PER ENTRARE SEMPRE DI PIÙ NELLE NOSTRE VITE E…

Estratto dell'articolo di Cristofo Mims per www.wsj.com

Vedere i nuovi chatbot basati sull'intelligenza artificiale di Microsoft e Google ci porta a due importanti conclusioni. Innanzitutto, la sensazione di cambiamento. E in secondo luogo, la consapevolezza che affinché la ricerca basata sulla chat e le relative tecnologie di intelligenza artificiale abbiano un impatto, dovremo riporre molta fiducia in loro e nelle aziende da cui provengono.

[…] OpenAI, il creatore del chatbot ChatGPT e del generatore di immagini DALL-E 2 IA che hanno alimentato gran parte dell'attuale clamore, […] è saltato tra le braccia di Microsoft, che ha effettuato successivi cicli di investimenti, in parte a causa della necessità di pagare la potenza di calcolo necessaria per far funzionare i suoi sistemi.

La maggiore concentrazione di potere è tanto più importante perché questa tecnologia è sia incredibilmente potente che piena di difetti: ha la tendenza a fornire con sicurezza informazioni errate. Ciò significa che il primo passo per rendere questa tecnologia mainstream è costruirla, ma il secondo passo è ridurre al minimo la varietà e il numero di errori che inevitabilmente commette.

La fiducia nell'intelligenza artificiale, in altre parole, diventerà il nuovo campo di battaglia per le grandi aziende tecnologiche. Perdere fiducia dell'utente vuol dire che potrebbe decidere di abbandonare il prodotto.

[…] dimostrare che la tua intelligenza artificiale è più affidabile potrebbe essere un vantaggio competitivo più potente dell'essere solo il fornitore di risposte più grande, migliore o più veloce. Questa sembra essere la scommessa di Google, come la società ha sottolineato nei recenti annunci e in una presentazione di mercoledì in cui afferma che testerà e implementerà i propri sistemi di intelligenza artificiale basati su chat e generative si adopererà per "IA responsabile"

[…] rendere affidabile l'IA richiederà enormi risorse, probabilmente sulla scala di ciò che possiedono aziende come Microsoft e Google.

Ci sono due ragioni per questo: la prima è l'enorme infrastruttura informatica richiesta, afferma Tinglong Dai, professore di gestione delle operazioni presso la Johns Hopkins University che studia l'interazione uomo-IA. Ciò significa decine di migliaia di computer nelle attuali infrastrutture cloud delle grandi aziende tecnologiche. […]

La seconda ragione, afferma il dottor Dai, è che sono necessarie enormi risorse umane per testare e mettere a punto continuamente questi modelli, al fine di assicurarsi che non stiano dicendo una quantità eccessiva di sciocchezze o discorsi offensivi.

Google ha affermato di aver invitato tutti i dipendenti dell'azienda a testare il suo nuovo motore di ricerca basato sulla chat e segnalare eventuali problemi con i risultati che genera. Microsoft, che sta già lanciando al pubblico il suo motore di ricerca basato sulla chat su base limitata, sta facendo questo tipo di test in pubblico. ChatGPT, su cui si basa il motore di ricerca basato su chat di Microsoft, si è già dimostrato vulnerabile ai tentativi di "jailbreak" per produrre contenuti inappropriati.

"L'unico motivo per cui ChatGPT e altri modelli di base sono così pessimi in termini di pregiudizi e persino fatti fondamentali è che sono sistemi chiusi e non c'è alcuna possibilità di feedback", afferma il dott. Dai.

Ma c’è un esempio che può smontare in parte la tesi dell’affidabilità: Wikipedia. Sebbene l'enciclopedia interamente scritta e modificata dall'uomo non sia affidabile, i suoi utenti generalmente lo sanno e lo trovano comunque utile. Wikipedia mostra che sono possibili "soluzioni sociali" a problemi come la fiducia.

Ma il modello di Wikipedia mostra anche che il tipo di soluzioni per creare un'IA affidabile, che aziende come Meta e Google hanno già impiegato per anni e su larga scala nei loro sistemi di moderazione dei contenuti, probabilmente rafforzeranno il potere delle grandi aziende tecnologiche.

Sulla base del successo travolgente di ChatGPT AI, forse il servizio più veloce a raggiungere 100 milioni di utenti nella storia, secondo un recente rapporto di UBS, è chiaro che essere un precursore aggressivo in questo spazio potrebbe essere molto importante. È anche chiaro che essere un “first mover” di successo in questo spazio richiederà il tipo di risorse che solo le più grandi aziende tecnologiche possono avere.

