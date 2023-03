VOLETE SAPERE QUAL È IL TEMA CENTRALE DI “THE LAST OF US”? SE PENSATE CHE VI IMMERGERETE IN UN HORROR IN CUI I PROTAGONISTI FANNO A PEZZI I MOSTRI, VI SBAGLIATE DI GROSSO: NELLA SERIE, GIUNTA AL FINALE DI STAGIONE, C’È L’ESSENZA DEI LEGAMI IMPORTANTI E CIÒ CHE SIAMO DISPOSTI A FARE PER LE PERSONE CHE AMIAMO – I DUE PROTAGONISTI NON SONO I BUONI A TUTTI I COSTI: PER SOPRAVVIVERE E PROTEGGERSI ARRIVANO A FARE COSE TREMENDE E… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Valentina Ariete per “Specchio – La Stampa”

[…]

the last of us

L'ultimo episodio di The Last of Us arriva su Sky Atlantic e NOW, ma il percorso di Ellie e Joel (Bella Ramsey e Pedro Pascal), non è finito. La seconda stagione è stata già confermata e, se seguirà fedelmente le vicende di The Last of Us 2, sta per succedere di tutto. Salutata da critica e pubblico come uno dei più riusciti (se non il migliore) adattamenti di un videogioco mai realizzato, la serie è prima di tutto, confermano gli showrunner, un prodotto d'autore.

the last of us

[…]

per essere una storia che racconta di un mondo post apocalittico in cui l'umanità deve sopravvivere a una pandemia che trasforma le persone in zombie, The Last of Us è più simile a un'opera intimista e psicologica che non a un semplice horror in cui i protagonisti fanno a pezzi i mostri. Il tema centrale è l'amore e cosa siamo disposti a fare per le persone a cui siamo più legati. Il problema è che si deve anche sopravvivere: ogni personaggio della serie a un certo punto fa delle cose indicibili.

the last of us

C'è chi uccide, chi diventa cannibale. Il grande paradosso che mettono in luce Druckmann e Mazin è che, per salvare chi amiamo di più, diventiamo estremamente egoisti, mettendo da parte ogni idea di comunità. Qualcosa che in effetti, dopo gli anni di lockdown, questioni infinite su vaccini e green pass, non è così lontano dalla realtà.

the last of us

Druckmann, la grande eminenza grigia dell'universo di The Last of Us, sa bene come far entrare in crisi il pubblico, lanciandogli in faccia scelte morali a volte impossibili: «[…] le persone che sopravvivono sono in qualche modo corrotte. Il primo pensiero del protagonista è cercare di mantenere l'innocenza di questa ragazza. Ma per sopravvivere anche lei deve fare cose tremende».

the last of us

[…] Joel, così come Ellie […] si fanno voler bene. Tanto. Ma forse non sono davvero «i buoni». Sempre che questo concetto sia ancora valido nel 2023. Se c'è una cosa che la tv degli ultimi 20 anni ci ha insegnato è che gli esseri umani sono creature molto complesse: da una parte amano i figli e farebbero di tutto per loro. Dall'altra sono pronti a uccidere la prole di qualcun altro. Come se ne esce? The Last of Us, come le storie scritte bene, non dà risposte certe: pone invece tante domande difficili.

THE LAST OF US

THE LAST OF US THE LAST OF US THE LAST OF US the last of us 9 the last of us 8 the last of us 5 the last of us 6 THE LAST OF US