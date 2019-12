15 dic 2019 18:30

VOLETE SAPERE QUANDO SPENDE LA REGINA ELISABETTA PER I REGALI DI NATALE? NONNA BETTA SI È GIÀ PORTATA AVANTI CON IL LAVORO E HA GIÀ COMPRATO I 620 REGALI PER FAMIGLIA E PER I COLLABORATORI STRETTI, HA GIÀ SPEDITO 750 CARTOLINE D’AUGURI E HA MANDATO AI DELEGATI DEL COMMONWEALTH 1500 CONFEZIONI DI PUDDING NATALIZIO – CON LA PARSIMONIA CHE LA CONTRADDISTINGUE, È RIUSCITA A NON SPENDERE PIÙ DI…