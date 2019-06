VOLETE SAPERE QUANTO È COSTATA L’OPERAZIONE DI SICUREZZA PER FAR SCORRAZZARE TRUMP A LONDRA? APPENA 25 MILIONI DI STERLINE PER METTERE IN STRADA UN CORTEO DI 14 VETTURE, COMPRESA “THE BEAST”, LA CADILLAC MODIFICATA E SUPER BLINDATA DA OLTRE UN MILIONE DI EURO SULLA QUALE VIAGGIAVA IL PRESIDENTE: LA MACCHINA PUÒ SGANCIARE GAS LACRIMOGENI, INONDARE LA STRADA DI CHIODI ED EROGARE UNA SCARICA ELETTRICA SE QUALCUNO PROVA A…(VIDEO)

DAGONEWS

misure di sicurezza per trump a londra 4

Quattordici macchine, agenti di polizia, agenti dei servizi segreti e cecchini sopra i tetti. Per l’arrivo di Trump a Londra è stata prevista un’operazione di sicurezza da 25 milioni di sterline.

Il primo elemento che è saltato all’occhio è stato il lungo corteo di 14 macchine che ha accompagnato il presidente da Buckingham Palace all'Abbazia di Westminster. Al centro c'era "The Beast", la Cadillac modificata da 1.1 milioni di sterline con finestrini antiproiettile sul quale viaggia Trump. La vettura, dal peso di circa nove tonnellate, contiene una cabina sigillata con una fornitura di ossigeno e sacche di sangue corrispondenti al gruppo sanguigno del Presidente, da usare in caso di emergenza.

misure di sicurezza per trump a londra 8

Se qualcuno dovesse afferrare le maniglie delle porte senza autorizzazione, è possibile erogare uno scarica elettrica da 120 volt premendo semplicemente un interruttore. L'auto può anche rilasciare gas lacrimogeni, inondare la strada con chiodi.

Affiancato da nove fuoristrada e dalle motociclette della Metropolitan Police, nel corteo c’era anche un’altra macchina identica a The Beast, ma che trasportava agenti di protezione armati. Inoltre c’era un veicolo con membri della squadra d'assalto dei servizi segreti, equipaggiata con tutto il necessario, dagli occhiali per la visione notturna alle bombe.

misure di sicurezza per trump a londra 5

Alla fine del corteo c’era anche un’auto sul quale ci sono i macchinari per rivelare eventuali attacchi di armi nucleari, biologiche o chimiche e gli attrezzi per rispondere. L’auto del Presidente consente ha a disposizione un sistema di comunicazioni satellitari che consente a Trump di inviare e ricevere messaggi sulla rete del Pentagono, anche in caso di guerra nucleare. Un altro veicolo può bloccare segnali che potrebbero far detonare bombe da remoto.

misure di sicurezza per trump a londra 3

Su un’altra vettura c’era anche il medico di Trump e un assistente militare di alto livello con una valigetta conosciuta come "football", contenente i codici di lancio dei missili nucleari.

THERESA MAY DONALD TRUMP

La sorprendente flotta di macchine e gli aerei corazzati sono stati trasportati dall'America prima della visita. Una corazzata alla quale si aggiungono gli uomini della polizia metropolitana e gli agenti antiterrorismo.

LA REGINA ELISABETTA E DONALD TRUMP THERESA MAY DONALD TRUMP trump tocca la spalla della regina trump ed elisabetta, la cena di gala la visita di trump in gran bretagna la stetta di mano tra trump e la regina