VOLETE SAPERE QUANTO VALE IL TEMPO DI UN ATTORE IN DOLLARI? UNA CLASSIFICA RIVELA QUANTO “COSTA” METTERE SUL GRANDE SCHERMO I VARI ATTORI DI HOLLYWOOD E IL RISULTATO È SORPRENDENTE: AL NETTO DEI GRANDI NOMI LA PIÙ PAGATA AL SECONDO RISULTA ESSERE SANDRA BULLOCK CHE GUADAGNA 95MILA DOLLARI. AL SECONDO POSTO IAN MCKELLEN, SEGUITO DA KATE WINSLET. E TOM CRUISE E ROBERT DE NIRO NON SONO COSÌ IN ALTO E…

Quanto vale il tuo tempo in dollari? Ovviamente gli attori di Hollywood guadagnano molti più soldi di una persona media, ma uno studio rivela quali sono i più pagati in assoluto. E il risultato è sorprendente perché non è sicuramente l’attrice che avreste messo in cima alla lista.

Secondo uno studio, commissionato da Onlinecasinos.co.uk , sul gradino più alto del podio c’è Sandra Bullock che vale 95mila dollari al secondo. Bullock ha portato a casa l'Oscar come migliore attrice protagonista nel 2010 per "The Blind Side".

Ian McKellen è secondo con 90.000 dollari al secondo, seguito da Kate Winslet, Whoopi Goldberg e Dustin Hoffman. La classifica si conclude con Robert De Niro e Tom Cruise si classificano rispettivamente al 48° e 49° posto, con poco più di 26.000 dollari di incasso al secondo.

Quando si tratta di un sacco di soldi per poco lavoro, potrebbe stupirti sapere che l'attore premio Oscar Anthony Hopkins è apparso sullo schermo durante "Il silenzio degli innocenti" per soli 16 minuti. Nonostante ciò, a Hopkins sono stati offerti 15 milioni di dollari per il sequel.

