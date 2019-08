VOLETE SAPERE SE LA VOSTRA È UNA DI QUELLE AUTO CHE PUÒ ESSERE FREGATA IN MENO DI 60 SECONDI? GUARDATE QUESTO VIDEO: LA RIVISTA INGLESE “WHAT CAR?” HA TESTATO SETTE DIVERSI MODELLI DI MACCHINE DOTATE DI CHIAVE INTELLIGENTE ED “ENTRY E START” PER SCOPRIRE CHE BASTA MENO DI UN MINUTO PER CONSENTIRE A UN LADRO DI PORTARSELE VIA – MA C’È ANCORA UNA SPERANZA PER EVITARE I FURTI E…(VIDEO)

Continuano i furti d’auto dotati di sistemi di chiave intelligente. La rivista inglese What Car? ha testato sette diversi modelli di auto dotati di keyless ed entry e start. Come si sono comportate le auto?

DS 3 Crossback Puretech 155 Ultra Prestige: rubata in 10 secondi. Land Rover Discovery Sport TD4 180 HSE (modello 2018): rubata in 30 secondi. Land Rover Discovery SD6 306 HSE: sono entrati in 20 secondi ma non sono riusciti a rubarla. BMW X3 xDrive20i M Sport (modello 2018): rubata in 60 secondi ma solo quando era attiva la "chiave intelligente".

Ma c’è una soluzione per evitare i furti. Gli esperti di What Car? non sono riusciti ad entrare nelle auto dove era installato il rilevamento del movimento. Tuttavia la tecnologia non è disponibile in tutto il mercato automobilistico.

