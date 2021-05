VOLETE SBIRCIARE LA CASA DOVE BILL GATES INCONTRAVA L’EX FIDANZATA ANN WINBLAD? - IL “NEW YORK POST” SCODELLA LE IMMAGINI DELL’APPARTAMENTO ABBASTANZA MODESTO DOVE I DUE EX PICCIONCINI SI DAVANO APPUNTAMENTO PER IL LORO WEEKEND ANNUALE: QUATTRO CAMERE DA LETTO, DUE BAGNI, ARREDAMENTO TUTTO IN LEGNO CHE GARANTISCE L’EFFETTO HORROR AMERICANO E ACCESSO A UNA SPIAGGIA PRIVATA – PER TRE GIORNI VIENE AFFITTATA AL PREZZO ESORBITANTE DI…

DAGONEWS

bill gates e la moglie melinda

Volete sbirciare la casa dove Bill Gates incontrava l’ex fidanzata Ann Winblad? Il “New York Post” ha scodellato le immagini della casetta abbastanza modesta dove i due ex piccioncini si davano appuntamento per il loro weekend annuale. Si trova a Outer Banks, nella Carolina del Nord, e per più di un decennio è stato il luogo dove Bill E Ann si godevano tre giorni, “tra passeggiate in spiaggia e lunghe chiacchierate sulla biotecnologia”.

La fuga, come ha raccontato il “Time”, era parte di un "accordo" che Bill aveva stipulato con la moglie Melinda.

Ann Winblad EX FIDANZATA DI BILL GATES

Ma tornando alla casa. Si tratta di una casa indipendente su due livelli, costruita nel 1982 e che dal 2016 viene affittata. All’epoca dei weekend era di proprietà di Ann che compare ancora oggi come trustee.

La casa di vacanze di fronte all'oceano, descritta come un "rifugio reale per gli amanti della spiaggia" sul sito di affitti, è piuttosto umile e senza pretese per uno degli uomini più ricchi del mondo. Al piano terra c’è una grande sala con soggiorno, sala da pranzo e cucina, oltre a due camere da letto.

la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 22

Altre due camere da letto si trovano al livello superiore, così come un soppalco con un divano letto. Il grande vantaggio è l’accesso a una spiaggia privata. Un weekend di tre notti, può costare fino a 2.700 dollari. Se il prezzo vi sembra esagerato sappiate che è andata a ruba in pandemia: la prossima disponibilità è per settembre.

la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 23 la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 3 la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 17 la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 13 bill gates e melinda 2 la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 12 la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 10 bill e melinda gates bill e melinda gates nel 1998 bill e melinda gates 3 bill gates da bambino la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 11 melinda gates nel 1995 la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 15 la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 9 la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 8 la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 14 bill gates. la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 28 ann winblad bill e melinda gates la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 26 la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 6 la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 7 la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 27 la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 25 bill gates da giovane la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 19 la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 5 la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 4 la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 21 la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 18 la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 24 la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 20 la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 1 la casa dei weekend tra bill gates e ann winblad 2