VOLEVA FARSI DARE UN COLPO, LE È PRESO UN COLPO – UNA 52ENNE INGLESE È STATA COLPITA DA UN INFARTO MENTRE STAVA PARTECIPANDO AL FESTIVAL DEL SESSO PIÙ GRANDE D’EUROPA – PER PARTECIPARE ALL’AURORA FESTIVAL BISOGNA PAGARE UN BIGLIETTO DI 250 STERLINE: OGNI ANNO SI CAMBIA LOCATIOIN E VENGONO ORGANIZZATI DIVERSI GIOCHI EROTICI. IN UNO DI QUESTI LA DONNA SI È ACCASCIATA AL SUOLO MENTRE…

Da www.ilfattoquotidiano.it

aurora festival a swingfields 3

Stava partecipando al festival del sesso più grande d’Europa quando è stata colpita da un infarto: trasportata d’urgenza in ospedale, la donna è stata operata e ora è fuori pericolo. È successo in Gran Bretagna, nella campagna di Swingfields, dove quest’anno si è tenuta la manifestazione che raccoglie oltre 700 scambisti da tutto il mondo. Dovevano essere tre giorni di sesso sfrenato e puro divertimento, dal 4 al 7 luglio, invece per una 52enne inglese il weekend è finito al pronto soccorso.

aurora festival a swingfields 2

Per partecipare all’Aurora festival bisogna pagare un biglietto di 250 sterline, come riferisce il Sun che dà la notizia: nell’area predisposta per l’evento – che cambia location ogni anno – vengono organizzate diverse attività e giochi erotici, durante i quali i partecipanti hanno modo di socializzare e appartarsi nelle zone predisposte per il sesso.

aurora festival a swingfields 1

È stato proprio durante uno di questi giochi erotici che la donna ha avuto il malore e si è accasciata al suolo a causa di un infarto: subito soccorsa dai medici presenti sul posto, la donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale in elicottero dove è stata poi operata al cuore.

aurora festival a swingfields 6 aurora festival a swingfields. 4 aurora festival a swingfields 10 aurora festival a swingfields 11 aurora festival a swingfields 12 aurora festival a swingfields 8 aurora festival a swingfields 9 aurora festival a swingfields i partecipanti dell'aurora festival vanno via in auto coprendo le targhe aurora festival a swingfields 7 aurora festival a swingfields 5