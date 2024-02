29 feb 2024 14:50

VOLEVA IMITARE JOLIET JAKE DEI "BLUES BROTHERS", E INFATTI E' FINITO IN CARCERE - GRAZIANO RIGAMONTI, CANTANTE DI LECCO CHE GIOCAVA A IMITARE JOHN BELUSHI, E' FINITO IN GALERA PER AVER GESTITO UN GIRO DI PROSTITUZIONE MINORILE. IL 34ENNE, DESCRITTO DALLE VITTIME COME "L'UOMO CON IL BORSELLO PIENO DI PASTICCHE", ORGANIZZAVA ORGE ED ELARGIVA ANSIOLITICI AI RAGAZZINI CHE "LAVORAVANO" PER LUI PRIMA DI MANDARLI AGLI APPUNTAMENTI - RIGAMONTI AVREBBE ANCHE FILMATO LE AMMUCCHIATE...