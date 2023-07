VOLEVANO FARE LA PELLE AL "DOTTOR MOSTRO" - LARRY NASSAR, L'EX MEDICO DELLA FEDERAZIONE DI GINNASTICA AMERICANA CONDANNATO PER AVER MOLESTATO E VIOLENTATO CENTINAIA ATLETE, TRA CUI SIMONE BILES, È STATO ACCOLTELLATO IN CARCERE - NASSAR È STATO COLPITO DA UNA DECINA DI FENDENTI DA UN ALTRO DETENUTO DURANTE UNA LITE - I SOCCORSI TEMPESTIVI GLI HANNO SALVATO LA VITA...

Estratto dell'articolo di Matteo Castellucci per il “Corriere della Sera”

larry nassar

Una decina di coltellate. Due al collo, due alla schiena, le altre al petto. È in condizioni stabili Larry Nassar, l’ex medico della federazione di ginnastica americana condannato per aver molestato e violentato centinaia atlete. È stato colpito nel penitenziario di Sumterville, in Florida, dove sconta la pena federale a 60 anni per pedopornografia. Non è l’unica: anche in Michigan ha ricevuto una condanna fino a 175 anni dopo le denunce di oltre 150 donne.

larry nassar davanti al giudice

Sull’aggressione è in corso un’indagine, pare sia nata da una lite con un altro detenuto.

Poi Nassar (59 anni) è stato portato in ospedale. I soccorsi tempestivi degli agenti di custodia gli hanno salvato la vita: oltre alle ferite, un polmone collassato. […]

larry nassar con le atlete

Secondo i media americani, il penitenziario era a corto di personale. Due dei secondini assegnati al braccio dove si trovava l’ex medico arrivavano da straordinari massacranti. Sarebbero stati, rispettivamente, al secondo e al terzo turno da sedici ore consecutivo. Un’inchiesta dell’ Ap del 2021 ha scoperto che un terzo dei posti degli agenti di custodia negli Stati Uniti risulta vacante. Spesso, gli istituti sono costretti a distaccare cuochi, infermieri o non professionisti al compito di sorvegliare i reclusi. O ad allungare i turni delle guardie. […]

