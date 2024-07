8 lug 2024 16:28

VOLEVATE L'ESTATE? E ADESSO BECCATEVI QUESTA ONDATA DI CALDO AFRICANO – DA DOMANI LE TEMPERATURE SI FARANNO PROIBITIVE A CAUSA DELL’ANTICICLONE AFRICANO: A SOFFRIRE SARANNO LE ISOLE, LE REGIONI TIRRENICHE E LE PIANURE DEL NORD. IN CITTÀ COME FIRENZE O ROMA SI RAGGIUNGERANNO PICCHI DI 37-38 GRADI. NELLE AREE INTERNE DELLA SICILIA SI POTREBBERO I 42-43°C, MENTRE IN SARDEGNA…