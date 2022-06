27 giu 2022 20:12

VOLEVATE FINALMENTE VIAGGIARE DOPO DUE ANNI DI PANDEMIA? E INVECE RESTATE CON LE CHIAPPE A TERRA - SULLE VACANZE ALEGGIA L'OMBRA DEGLI SCIOPERI: IN ITALIA SONO STATI CANCELLATI OLTRE 90 VOLI RYANAIR IN 24 ORE E SONO CENTINAIA I VIAGGI ANNULLATI A LIVELLO EUROPEO - ESTATE CALDA SUL FRONTE DELLE RIVENDICAZIONI SINDACALI, COME NON SE NE VEDEVANO DA TEMPO - IN RISPOSTA ALLE RICHIESTE, DA RYANAIR È ARRIVATA LA DISPONIBILITÀ A FORNIRE L'ACQUA (FINORA A PAGAMENTO) AL PERSONALE VIAGGIANTE: PRATICAMENTE UNA PRESA IN GIRO...