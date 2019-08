IL VOLO IMPOSSIBILE DELLA FARFALLA – SIMONE BILES, GINNASTA AMERICANA 22ENNE, È LA PRIMA DONNA A RIUSCIRE IN UN DOPPIO SALTO MORTALE ALL’INDIETRO CON AVVITAMENTO IN USCITA SULLA TRAVE – NELLA STESSA GIORNATA, AI CAMPIONATI DI GINNASTICA STATUNITENSE DEL 2019 A KANSAS CITY, LA PICCOLETTA, ALTA POCO PIÙ DI UN METRO E QUARANTA, SI È PURE INCAZZATA PER NON ESSERE RIUSCITA A…(VIDEO)

Chiara Pizzimenti per "www.vanityfair.it"

Simone Biles, ad appena 22 anni, è da tempo nella storia della ginnastica, ma ora lo è con ancora maggior diritto perché è riuscita in un esercizio che era considerato impossibile. La ginnasta, pluricampionessa olimpica e mondiale, ai Campionati di ginnastica statunitense del 2019 a Kansas City, Missouri, è stata la prima donna a riuscire in un doppio salto mortale all’indietro con avvitamento in uscita sulla trave.

Descriverlo non è efficace come guardare il volo della cinque volte medaglia olimpica e 14 volte campionessa del mondo, nel video qui sopra pubblicato da Usa Gymnastic.

Secondo quanto riporta TeamUsa.org, il salto prenderà il suo nome quando la Biles riuscirà a proporre questa difficoltà in una gara internazionale, probabilmente i mondiali del prossimo autunno.

Diventerebbe il terzo movimento a portare il suo nome dopo quelli al volteggio (una rondata, mezzo avvitamento e poi un salto mortale avanti teso con doppio avvitamento) e al corpo libero (doppio teso con mezzo avvitamento). Un altro: The Biles.

La campionessa alta poco più di un metro e quaranta vincerà senza difficoltà il titolo americano, nonostante nello stesso giorno in cui ha fatto il movimento di uscita dalla trave abbia sbagliato un’altra difficoltà inedita al corpo libero. Si è molto arrabbiata per l’errore, come nel suo stile.

Già nelle prove dei giorni scorsi aveva fatto intravedere le difficoltà su cui aveva lavorato da inserire negli esercizi. Il tutto fatto con un body, che non può usare in gara, su cui campeggiava una capretta, in inglese goat, che è anche l’acronimo G.O.A.T., The Greatest of All Times, la più grande di tutti i tempi.

