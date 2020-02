VOLO DA PAURA - TERRORE SU UN AEREO DELLA PEGASUS AIRLINES CON 177 PASSEGGERI A BORDO: IN FASE DI ATTERRAGGIO ALL’AEROPORTO DI ISTANBUL IL PILOTA HA PERSO IL CONTROLLO E IL VELIVOLO È FINITO FUORI PISTA SPEZZANDOSI IN TRE PARTI E FINENDO LA PROPRIA CORSA DAVANTI ALLE BARRIERE DI PROTEZIONE – I DUE PILOTI SONO IN CONDIZIONI GRAVI, ALMENO 52 PERSONE SONO RIMASTE FERITE E… - VIDEO

Plane overruns runway at Turkey’s #istanbul airport, breaks into two – local mediapic.twitter.com/KqI0SFrYOJ — NewsBlog | breaking (@NBbreaking) February 5, 2020

Da "www.ilfattoquotidiano.it"

Il pilota ha perso il controllo in fase di atterraggio e l’aereo, un mezzo della compagnia turca Pegasus Airlines, è finito fuori pista spezzandosi in tre parti e finendo la propria corsa davanti alle barriere di protezione che dividono l’aeroporto da una strada molto trafficata.

Allo scalo Sabiha Gökçen di Istanbul, il secondo per importanza della città sul Bosforo, si è sfiorata la tragedia nell’incidente che ha coinvolto un velivolo in arrivo da Smirne con a bordo 177 passeggeri. Nessuna vittima, anche se almeno 52 persone sono rimaste ferite e sono adesso in fase di evacuazione, con i due piloti in condizioni gravi, riferiscono le autorità locali.

Le persone a bordo hanno diffuso sui social alcuni video dall’interno dei bus che li stanno portando in aeroporto e nei quali si sentono urla e pianti per lo shock subito, anche a causa dell’incendio scoppiato nella fusoliera dopo lo schianto.

Il traffico nello scalo della metropoli è stato chiuso e tutti i voli in arrivo sono stati dirottati verso lo scalo principale cittadino, il Grande Aeroporto di Istanbul. La Procura locale, intanto, ha aperto un’inchiesta.

Non è la prima volta che un mezzo della compagnia turca finisce fuori pista. A gennaio, un Boeing 737 con 164 persone a bordo n arrivo da Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, ha perso il controllo sempre in fase di atterraggio e sempre nello scalo Sabiha Gökçen, finendo la propria corsa sull’erba adiacente alla pista.

Tutte illese le persone a bordo, ma lo scalo, anche in quel caso, è stato chiuso e i voli in arrivo dirottati. In quell’occasione, la colpa dell’incidente venne data al forte vento che da tempo crea problemi nell’aeroporto sul Bosforo.

Ma due anni prima, nel gennaio 2018, un altro mezzo della Pegasus era finito fuori pista nell’aeroporto di Trebisonda, sempre in fase di atterraggio, concludendo la propria corsa appoggiato sulla scogliera che circonda lo scalo, a pochi metri dalle acque del Mar Nero. A bordo c’erano 162 passeggeri e sei membri dell’equipaggio. Nessuno rimase ferito e il traffico aereo venne brevemente interrotto.

