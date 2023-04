30 apr 2023 13:54

IL VOLO E POI LO SCHIANTO! IL PILOTA DELL’AERONAUTICA MILITARE ALESSIO GHERSI È MORTO DOPO ESSERE PRECIPITATO VICINO UDINE CON UN VELIVOLO ULTRALEGGERO - L'UOMO, 34 ANNI, ERA IN SERVIZIO NEL GRUPPO ADDESTRAMENTO ACROBATICO DELLE FRECCE TRICOLORI COME SECONDO GREGARIO – ERA ENTRATO IN AERONAUTICA NEL 2007 ED ERA "ARRUOLABILE" ANCHE IN MISSIONI NATO…