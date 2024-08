16 ago 2024 17:10

PER UNA VOLTA CHE I CRONISTI RAI VANNO IN CERCA DI NOTIZIE! - I GIORNALISTI DELLA RAI STEFANIA BATTISTINI E SIMONE TRAINI RISCHIANO UN PROCEDIMENTO PENALE IN RUSSIA PER IL LORO REPORTAGE DALLA REGIONE DI KURSK, AL SEGUITO DELL’ESERCITO UCRAINO – SECONDO IL CANALE TELEGRAM RUSSO “BAZA” IL MINISTERO DEGLI INTERNI DI MOSCA POTREBBE AVVIARE IL PROCESSO PER IL REATO DI “ATTRAVERSAMENTO ILLEGALE DEL CONFINE DELLO STATO”