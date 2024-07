17 lug 2024 19:54

UNA VOLTA ERA LO “SCERIFFO”, ORA È UN VECCHIO CHE NON STA IN PIEDI – VIDEO: RUDY GIULIANI, EX SINDACO DI NEW YORK E GIÀ AVVOCATO DI FIDUCIA DI DONALD TRUMP, CADE ROVINOSAMENTE A TERRA DURANTE LA CONVENTION REPUBBLICANA A MILWAUKEE – C’È VOLUTO L’AIUTO DEI VOLONTARI PER FARLO RIALZARE. GIULIANI HA POI COMMENTATO: “LA NOSTRA PIÙ GRANDE GLORIA NON STA NEL NON CADERE MAI, MA NEL RIALZARCI OGNI VOLTA CHE CADIAMO…” - VIDEO