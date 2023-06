UNA VOLTA ERA PUDORE, ORA E' PECUNIA – KAYLEIGH, MAMMELLONICA MODELLA DI “ONLYFANS”, SI LAMENTA DEI VICINI DI CASA CHE LA SPIANO MENTRE PRENDE IL SOLE IN TOPLESS IN GIARDINO – MA NON E' CERTO PER RISERVATEZZA CHE LA 34ENNE SI INALBERA: E' SOLO PERCHE' GLI ALLUPATI LA GUARDANO SENZA PAGARE, VISTO CHE IL SUO "LAVORO" E' VENDERE LE FOTO DELLE SUE ZIZZONE - IL SUO RACCONTO: “A QUALCUNO PIACE, ALTRI SONO SCONVOLTI…”

Estratto da www.leggo.it

Kayleigh è una mamma 34enne a cui piace molto prendere il sole. Fin quì nulla di strano, se non fosse che le piace stendersi sul suo lettino in giardino... in topless. Il fatto è che la donna ha un seno davvero molto prosperoso e si è accorta che quando si sistema per prendere un po' di "vitamina D", i vicini non possono fare a meno di guardarla: lasciano da parte decoro e discrezione e la fissano per ore. Kayleigh, oltre a badare ai suoi figli, ha anche un profilo Onlyfans dove crea contenuti che sono molto apprezzati dai suoi fan.

Kayleigh è molto orgogliosa e fiera del suo ricchissimo decolleté e proprio per questo non lo nasconde, anche se, gli sguardi indiscreti dei vicini la infastidiscono molto. In un'intervista rilasciata al Sun Online, la modella di Onlyfans ha raccontato la sua storia: «Sono sicura che ad alcuni dei miei vicini piaccio molto, altri, invece, sembrano sconvolti e non digeriscono proprio il fatto che io prenda il sole senza reggiseno.

In ogni caso mi rendo perfettamente conto di essere osservata e, sia in negativo che in positivo, non mi piace molto la cosa: trovo che sia davvero una violazione della privacy». […]

