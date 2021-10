UNA VOLTA SI DICEVA CORNUTO, ADESSO COPPIA APERTA - LA 22ENNE RAE NEMETSKY HA SPIEGATO SU TIKTOK LA SUA CONCEZIONE DI RELAZIONE: "SONO SPOSATA, MA FACCIO SESSO CON ALTRI UOMINI, MIO MARITO LO SA E NE È FELICE" (CONTENTO LUI) - "CI DIVERTIAMO COSÌ E LA NOSTRA COPPIA È RAFFORZATA. LUI HA SCELTO INVECE DI RIMANERMI FEDELE" - MA ALLORA PERCHÉ NON RESTARE SINGLE E FARE CIÒ CHE SI VUOLE? "LA GRANDE DIFFERENZA È CHE ALLA FINE TORNO A CASA DAL MIO COMPAGNO"

Da www.today.it

Una ragazza di recente ha causato dibattito sui social dopo aver svelato alla rete il suo stile di vita matrimoniale. Rae Nemetsky, 22 anni, si descrive come una "hotwife" (letteralmente moglie hot), confessando di fare sesso con altri uomini con il consenso di suo marito. La differenza tra questa situazione e una coppia aperta è che il marito avrebbe scelto di rimanerle fedele.

La giovane donna dice che questo argomento è spesso considerato come un tabù e, anche se nessuno ne parla, lei vuole diffondere qualche dettaglio in più sul suo stile di vita che - a quanto dice - rende la sua unione matrimoniale molto felice.

Rae dice che in realtà a chiederle di fare sesso con altri uomini sarebbe stato proprio il marito: le richieste sono andate avanti per quasi un anno, ma all'inizio lei non si sentiva molto a suo agio all'idea di tradire il compagno andando a letto con altri uomini.

Ma il marito le ha comunque chiesto di rispettare una condizione: gli incontri occasionali devono, appunto, mantenersi tali. Il che vuol dire che oltre al sesso non dev'esserci nessun altro tipo di frequentazione o rapporto.

"In genere questo di stile di vita non è scelto dalla donna, ma dall'uomo - svela lei su TikTok -. È un tipo di fantasia più tipico degli uomini. Ho provato quando mi sentivo pronta, perché sapevo che lo avrei fatto felice". Il marito comunque mantiene una sorta di controllo su questo 'gioco': "Non mi farebbe mai fare nulla con altre persone se non me la sentissi. Io comunque scelgo tutto: decido io chi incontrare".

Spiega di nuovo Rae: "Se c'è il consenso del marito, non è tradimento. Ma non è molto diverso da quel che facevo quando ero single, la grande differenza è che alla fine torno a casa dal mio compagno, e so che è felice al pensiero di quel che faccio".

In uno dei suoi video, Rae replica alle critiche di molti utenti che la accusano di tradire il marito perché lui "non può darti quello di cui hai bisogno". Ma, insiste lei, non è affatto così, definendo il marito come il miglior compagno che lei potesse mai desiderare in tutti i campi: "Quello che faccio non influenza la nostra relazione. Possiamo farne a meno, è solo una cosa divertente che abbiamo deciso di comune accordo".

Rispondendo alle domande degli utenti, Rae spiega che suo marito in genere non conosce gli uomini con cui lei fa sesso. Quanto a lei, per contattarli usa app come Tinder. Ma la coppia spesso visita anche club di scambisti dove incontrano coppie con la stessa mentalità. "Siamo una normalissima coppia, ma questo stile di vita ci ha rafforzati e resi più felici".

Gran parte della famiglia della ragazza conosce questo stile di vita particolare, e molti parenti la seguono anche su TikTok: "Nessuno di loro mi ha mai giudicata, l'ho detto quasi a tutti nella mia famiglia. Non è una cosa di cui parliamo per ore, ma sì, lo sanno".

Al momento Rae ha fatto sesso con tre uomini con cui non è più in contatto, come da accordi, dunque è costantemente alla ricerca di gente nuova. Impossibile, dice lei, rubarle il cuore, perché quello appartiene già al marito.

