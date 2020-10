Urbano Cairo su Instagram dall'ospedale San Paolo

Ieri il 63enne Urbano Cairo è stato ricoverato presso l'ospedale San Paolo di Milano nel reparto riservato alle malattie infettive, ora dedicato ai pazienti affetti da Sars Cov2. E’ sottoposto alla terapia a base di Remdesivir. Se fa l’antivirale vuol dire che ha un principio di polmonite, oltre a febbre e tosse. E l’antivirale eviterà lo sviluppo del virus. Probabile che la terapia preveda anche cortisone. Come è successo Berlusconi.

Nota maligno “Il Giornale”: “Remdesivir è l'unico farmaco autorizzato specificamente per la cura del Covid dall'inizio dell' epidemia che però è somministrabile soltanto nelle strutture ospedaliere e soprattutto è introvabile perché nell'estate è stato «accaparrato» dagli Usa”.

‘’Desidero innanzitutto ringraziare i medici e gli infermieri dell Ospedale San Paolo che si stanno occupando di tutti i pazienti in modo eccellente. Ringrazio poi i tantissimi che mi hanno scritto e mi hanno fatto sentire davvero tanto affetto. Io sto abbastanza bene ma volevo dirvi una cosa importante: non sottovalutate questo virus. È davvero molto contagioso. Si prende facilmente. Mettete sempre la mascherina Fp2, proteggetevi, lavatevi le mani, usate l’igienizzante e state sempre a distanza. Non andate mai in luoghi affollati e state il più possibile lontano dalle persone più anziane. State in sicurezza il più possibile In bocca al lupo a tutti! ♥

