Dagotraduzione dal Daily Mail

Quando una relazione va a rotoli, il divorzio sembra l’unica via di uscita possibile. Ma secondo l'avvocato divorzista Ayesha Vardag, ci sono alcuni modi per provare a superare i problemi coniugali senza andare dall’avvocato. Ecco i suoi consigli.

1. Decidi se c'è ancora qualcosa per cui combattere.

Ci saranno sempre situazioni in cui il matrimonio è definitivamente finito, soprattutto se c'è qualche forma di abuso. Ma molto dipende dalle opinioni della coppia su ciò che viene accettato e su ciò che invece non lo è. Alcune questioni possono essere impossibili da risolvere mentre altre potrebbero avere soluzioni parlandone.

Sedersi e parlare del perché le cose stanno andando storte può darti il tempo di determinare se c'è ancora qualcosa per cui combattere.

2. Affronta il problema

È anche molto facile prendere le distanze dal tuo coniuge quando i tempi sono difficili. Ma questo può essere dannoso a lungo termine. Come ogni essere vivente, un matrimonio ha bisogno di essere nutrito e curato.

Dovete passare del tempo insieme e vivere esperienze positive. Se il tuo matrimonio sopravvive grazie a interazioni puramente negative, allora ovviamente appassirà e morirà.

Cerca di non concentrarti su ciò che il tuo partner ha fatto di sbagliato, ma su quello che potete fare insieme come partner per salvare il matrimonio. Farete molti errori, ma è il modo in cui entrambi reagirete che determinerà cosa accadrà al matrimonio.

3. Non parlare di divorzio come una reazione istintiva

Se ti imbatti in problemi, non iniziare immediatamente a parlare di divorzio: questo non è né utile né salutare. Concentrati invece sul matrimonio stesso e su ciò di cui entrambi avete bisogno per farlo funzionare.

Riconosci il motivo per cui ti sei trovato in questa situazione e cosa deve cambiare per evitare che si ripeta. Credo profondamente nel potere della riconciliazione, e a volte basta che entrambe le parti si siedano e la affrontino come un'opzione praticabile.

La rabbia e il dolore possono facilmente accecare le persone. È importante, quindi, fare del proprio meglio per guardare oltre queste emozioni, poiché molto spesso sono distruttive e debilitanti e le persone diventano molto intransigenti sulle piccole cose insignificanti.

4. Preparatevi ad ascoltarvi e a combattere uno per l’altro

Può sembrare un cliché, ma un matrimonio è una partnership ed entrambe le parti devono essere preparate a lavorarci sopra e pensare ai bisogni e ai desideri del proprio partner. Se qualcuno sente di non essere ascoltato, provoca danni difficili da superare.

Ascoltatevi l'un l'altro e preparatevi a combattere l'uno per l'altro piuttosto che cedere quando il gioco si fa duro.

Quindi, se il tuo matrimonio ha delle difficoltà, fermati e pensa. Discuti le cose. Ricorda il motivo per cui ti sei sposato in primo luogo e le cose che ti piacciono l'uno dell'altro.

Razionalizza ciò che è andato storto. È davvero così brutto da farti mettere fine alla tua vita insieme? Ti sei davvero allontanato o sei appena cambiato e ora è importante riorganizzarsi e scoprire quali nuovi amori potresti condividere?

5. Se divorzi, non impantanarti nei rimpianti

Non impantanarti nel rimpianto. E non preoccuparti del giudizio delle persone. Sembra esserci un'irresistibile tentazione per coloro che circondano una coppia giudicare e schierarsi, soprattutto quando l'adulterio è nel quadro.

Non capiscono che molto di ciò che fa separare le persone è nascosto sotto la superficie del matrimonio. E ciò di cui le persone a quel crocevia della loro vita hanno bisogno è il supporto per il loro futuro, non il giudizio sul loro passato.

Come avvocato divorzista, devi avere una vera comprensione e compassione per la natura umana e prenderla come viene.

Le persone si separano, succede, è abbastanza naturale quando hai vite lunghe e persone libere e indipendenti che potrebbero cambiare e voler prendere nuove direzioni. Un capitolo finisce, un altro inizia, e se ti immergi in quel capitolo successivo, può diventare il momento meraviglioso della tua vita.