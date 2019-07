IL VOSTRO RAPPORTO A DISTANZA È MESSO A RISCHIO DALLA MANCANZA DI SESSO? NIENTE PAURA, LA TECNOLOGIA È PRONTA A FARVI GODERE A DISTANZA: TELEDILDONICS STA SVILUPPANDO UN DISPOSITIVO CHE CONSENTE DI CONDIVIDERE INTENSE ESPERIENZE SESSUALI GRAZIE A UNA MINUSCOLA SONDA ANALE COLLEGATA A DEI SENSORI E A UNA TUTA CON DEI VIBRATORI INTEGRATI – E PER CHI AMA LE SEX DOLLS…(VIDEO)

Siete separati dal vostro partner per lunghi periodi e la distanza sta distruggendo il vostro rapporto? Se il problema è la mancanza di intimità, niente paura perché alla quarta Conferenza internazionale sull'amore e il sesso con i robot di Bruxelles si è parlato di un dispositivo che renderebbe il sesso a distanza una realtà.

Teledildonics, che sviluppa smart sex toys controllati da pc, ha inventato "Play Me", un nuovo dispositivo costituito da una minuscola sonda anale collegata a un sensore di pressione e una tuta con vibratori integrati.

Il dispositivo consentirebbe alle persone separate dalla distanza di condividere intense esperienze sessuali. Il matematico e scienziato Rudolf Arnold ha spiegato: «Quando entrambi i partner indossano i dispositivi, è possibile uno scambio di emozioni e sensazioni corporee in tempo reale».

Molto spazio, ovviamente, è stato dedicato alle sex doll che in futuro diventeranno sempre più realistiche e, per alcuni, potrebbero arrivare a sostituire un partner reale. «Nel futuro – dicono gli sviluppatori - queste bambole saranno sempre meno robotiche e sempre più reali, arrivando anche a interagire e creare un rapporto sentimentale.

Il loro comportamento diventerà più realistico tanto da farci credere che ricambiano il nostro affetto. Non solo ci ascolteranno ma saranno in grado di sostenere una conversazione e di essere sensibili ai nostri sorrisi. A questo punto, molte persone potrebbero trovarsi di fronte al partner perfetto: i robot danno e non chiedono nulla in cambio. Per alcuni potrebbe essere l'amore ideale».

