6 mag 2024 08:54

IL VOTO PER QUATTRO SPICCIOLI - IN PROVINCIA DI NAPOLI I VOTI VENIVANO “COMPRATI” PER 20 O 30 EURO - ERA QUESTO IL TARIFFARIO DELLE PREFERENZE AL COMUNE DI CERCOLA, PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 2023 - TRA GLI ARRESTATI C’E’ LA FIGLIA DI UN BOSS ERGASTOLANO, ALL'EPOCA DEI FATTI RAPPRESENTANTE DI LISTA; UNA CANDIDATA, LEGATA DA VINCOLI DI PARENTELA AL CLAN DE MICCO...