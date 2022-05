VROOM! ALLISCIATE I BAFFI E INDOSSATE I GILET: TORNA “THE DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE”, LA SFILATA BENEFICA DI MOTO CLASSICHE CON I CENTAURI VESTITI DI TUTTO PUNTO IN STILE “SIXTIES” - IL 22 MAGGIO APPUNTAMENTO IN 900 CITTÀ DEL MONDO. E C’È ANCHE ROMA, RAPPRESENTATA DALL’AMAZZONE ROSARIA FIORENTINO - APPUNTAMENTO ALL’EUR, PER POI ARRIVARE ALL’ANTICO LANIFICIO DI VIA DI PIETRALATA, CON IL SET FOTOGRAFICO DI CLAUDIO PORCARELLI…

Comunicato stampa

The Distinguished Gentleman’s Ride nato nel 2012, dopo due anni di stop, ritorna alla ribalta per le strade della capitale e contemporaneamente in altre 900 città del mondo il prossimo 22 maggio.

Il DGR è stato fondato a Sidney, in Australia, da Mark Hawwa. Ispirato da una foto di Don Draper, (protagonista di Mad Men), a cavallo di una moto classica indossando il suo abito migliore.

Mark decise che un giro in moto a tema sarebbe stato un ottimo modo per combattere lo stereotipo, spesso negativo, dei motociclisti e, allo stesso tempo, per connettere le comunità motociclistiche esclusive.

Manifestazione volta alla raccolta fondi per finanziare la ricerca sul cancro alla prostata e la salute mentale degli uomini, che con il sostegno della Movember Foundation in 11 anni sono stati raccolti USD 31.5 milioni.

Roma è rappresentata da una donna, Rosaria Fiorentino, presidente di Wima Italy (un'associazione motociclistica femminile), una delle poche donne tra 900 città nel mondo ad organizzare un ride dedicato alla salute maschile, che anche quest'anno guiderà il corteo con il suo concept speciale, moto classico e abito elegante, toccando i monumenti più rappresentativi della capitale.

Incontro all'Eur ore 09:30, partenza per le 10:30/11:00, davanti al corteo un pick up trasporterà i fotografi e in testa ci sarà Rosaria, si girerà per il centro storico e il ride terminerà all'antico Lanificio di via di Pietralata dove tra set fotografici di Claudio Porcarelli, performance di Saxo Sax e il DJ set di Piz e Gianka, condivideremo questo pazzo mondo dei motociclisti visti sotto una luce diversa, l'eleganza, la sensibilità, la passione e la libertà.

DGR Roma 2022

2 - THE DISTINGUISHED GENTLEMAN’S RIDE, IL 22 MAGGIO TUTTI IN MOTO PER FARE DEL BENE

Si chiama The Distinguished Gentleman’s ride, ed è uno degli eventi più cool dell'anno: si va in giro su moto classiche o d'epoca, con il vostro miglior completo da Gentleman. Si indossano baffi e gilet, in stile sixties alla Don Draper di Mad Men, per divertirsi ma anche per fare del bene.

È l'appuntamento organizzato a sostegno della Movember Foundation per raccogliere fondi per la lotta contro il cancro alla prostata e sostenere progetti per la salute mentale maschile (un tabù) e che in dieci anni (la prima edizione è stata nel 2012) ha riunito oltre 340 mila motociclisti in 115 Paesi nel mondo e raccolto più di 29 milioni di euro.

Quest'anno per The Distinguished Gentleman’s ride ci si incontra il 22 maggio, in 900 città di 100 Paesi, cominciando da Milano, capofila delle 57 città italiane che partecipano all'evento. Ci si ritrova alle 9:00 presso il concept store South Garage in Via Privata Eugenio Brizi 4 e prima di salire in sella si approfitta anche di un servizio di grooming offerto dagli sponsor. Si partecipa registrandosi su www.gentlemansride.com.

Se vi sembra un evento diverso rispetto ai soliti per motociclisti è perché è nato apposta per allontanarsi dallo stereotipo, grazie a un'idea dell'australiano Mark Hawwa che ha pensato bene di radunare i rider del mondo intorno a una causa benefica importante. «Il 2022 - ha detto Mark Hawwa - segna un anno straordinario per il DGR, il primo di un nuovo decennio. Non c’è modo migliore che festeggiare annunciando altri cinque anni di collaborazione con Triumph e Movember. Queste due partnership ci permettono di continuare a sensibilizzare le persone sui temi della salute mentale dell’uomo e sul cancro alla prostata, oltre che raccogliere fondi da investire in progetti che supportano la ricerca».

IL SET FOTOGRAFICO DI CLAUDIO PORCARELLI PER The Distinguished Gentleman’s Ride

Insieme Triumph Motorcycles, The Distinguished Gentleman's Ride ha stretto una speciale collaborazione con Gibson Guitars e insieme presenteranno l’edizione custom di due dei loro prodotti iconici, entrambi nati nel 1959: la leggendaria chitarra elettrica Gibson Les Paul Standard e la moto british per definizione Triumph Bonneville T120. Da questa unione nascono le due Legends 1959 Custom Edition: la Les Paul Standard Reissue e la Bonneville T120 che saranno date in premio al best fundraiser 2022. Tra gli altri premi per gli altri fundraiser i caschi DGR di Hedon Helmets e i premi di ELF Lubrificants come l' experience di Moto GP dedicata a chi, del loro team ufficiale, raccoglierà più fondi.

